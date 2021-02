Rainbow Six Siege año 6: traje de Jill Valentine y otros diseñados por Ikumi Nakamura

¿Alguien apostaba a que íbamos a seguir hablando de Rainbow Six Siege seis años después de su lanzamiento? Este título multijugador de Ubisoft se convirtió en todo un fenómeno y se prepara para entrar en su «Año 6 de contenido» con grandes sorpresas.

Obviamente tendremos una nueva operación llamada Crimson Heist y un nuevo operador, el argentino Santiago ‘Flores’ Lucero. Él puede usar un dron explosivo llamado ‘Ratero’.

En un anunció que nos sorprendió a todos, se reveló que el año 6 de Rainbow Six Siege tendrá trajes diseñados por Ikumi Nakamura. Esta diseñadora es recordada por muchos por su icónica aparición en la conferencia de Bethesda de 2019. Allí presentó el juego Ghostwire: Tokyo. Aunque ya no está trabajando en este título, seguimos muy pendientes de su trabajo.

Los trajes diseñados por Ikumi Nakamura estarán disponibles en Rainbow Six Siege a partir del 2 de marzo de 2021. Estos dotarán de una estética de «horror moderno» a Dokkaebei, Echo y Hibana, entre otros.

Pero eso no es todo. La celebración de los 25 años de Resident Evil también llegó a Rainbow Six Siege con un traje de Jill Valentine para Zofia Bosak. El lote, que también incluirá un arma y un colgante temáticos de la saga de los zombis, llegará más adelante en 2021. Parece que este no será el único elemento de la colaboración. Estaremos atentos a más noticias.

El traje de Jill Valentine en el año 6 de Rainbow Six Siege no es la única colaboración de Resident Evil con un juego de Ubisoft. Hace poco hicieron lo mismo para The Division 2.

Via: Destructoid

Fuente: Ubisoft