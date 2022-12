Nada representa la estrategia militar como una feliz navidad… ¿o no es así la cosa? En todo caso, Ubisoft nos tiene un regalo de navidad 2022 a todos los jugadores de Rainbow Six Siege: un operador gratis que no tengamos.

¿Cómo conseguir el operador gratis de navidad en Rainbow Six Siege?

Si están dedicados al evento Snow Brawl, seguramente ya recibieron este regalo. Lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión en el juego en algún momento entre el jueves 22 de diciembre de 2022 y el martes 3 de enero de 2023.

De este modo recibiremos una Bolsa de fiestas que contiene el operador o agente gratis.

La Bolsa de fiestas estará disponible en la sección Bolsas de la pantalla de inicio. Cuando la abramos recibiremos gratis un operador o agente de los Años 1-7 de Rainbow Six Siege como regalo de navidad. El agente de regalo será seleccionado al azar y no será ningún personaje que ya hayamos desbloqueado.

Si ya tenemos a todos los operadores del juego, recibiremos las siguientes recompensas:

Accesorio de cabeza nuevo

Uniforme nuevo

Skin de arma característica con temática navideña

Esperamos que el agente que reciban sea ese que siempre han querido. Nosotros estamos cruzando los dedos porque sea nuestra compatriota Solís.

¡Feliz Navidad y próspero Año 8!

Fuente: sitio web oficial del juego