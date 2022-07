Rainbow Six Siege tendrá un personaje de Colombia en la temporada 4 del año 7

Nos encontramos a mitad del año 7 para el popular juego táctico de disparos de Ubisoft. A lo largo de 2022 hemos disfrutado de dos temporadas que han introducido a nuevos agentes de Japón (Azami) y Bélgica (Sens) juntos a nuevos mapas, modos de juego y mejoras. Gracias al mapa de ruta ya sabemos qué contenido llegará en la temporada 3 y 4 del año 7 de Rainbow Six Siege y entre este se encuentra un personaje o agente de Colombia.

Pueden ver la hoja de ruta actualizada a continuación.

¿Qué llegará a Rainbow Six Siege en la temporada 3 del año 7?

De acuerdo al mapa de ruta, esta temporada contará con un nuevo personaje de Singapur y un mapa adicional para el modo competitivo. De acuerdo a una reciente filtración, el nombre del agente será Grim.

Durante esta temporada también tendremos:

Cambios de balance en armas, operadores y dispositivos EMP.

Nuevo evento + Arcade por tiempo limitado

Posibilidad de enviar reportes desde la repetición.

Fase 2 del sistema de reputación.

Nuevo pase de batalla

Esta temporada debería llegar en septiembre de 2022.

¿Qué llegará en la temporada 4 del año 7?

Es en esta temporada que llegará a Rainbow Six Siege el personaje o agente de Colombia todavía no conocemos nada sobre él o ella, pero hay quienes creen que Grim tal vez no sea el personaje singapureño, sino el colombiano. También tendremos un nuevo mapa competitivo, la esperada inclusión del juego cruzado / progresión cruzada y un nuevo pase de batalla.

Esperamos la temporada 4 para diciembre de 2022 o enero de 2023.

¿Quién es Grim, el nuevo personaje?

De acuerdo a una filtración compartida por el informante ZeroBytes, este es Grim. Se supone que este es el personaje de Singapur que será agregado a Rainbow Six Siege en la temporada 3, pero hay quienes cree que se trata del agente de Colombia de la temporada 4 del año 7. ¿Qué opinan ustedes?

Revelaremos más detalles sobre el nuevo compatriota tan pronto lleguen a nuestras manos.

Fuentes: Ubisoft