¿Creían que Rainbow Six Siege no iba a celebrar Halloween en 2021? ¡Por supuesto que sí!

A través de un adelanto, Ubisoft ha anunciado el próximo evento del título JcJ (Jugador contra Jugador). Este se trata del retorno del evento Doktor’s Curse, que debutó el año pasado. Como sugiere su nombre, este servirá como celebración del mes de las brujas. No obstante, también traerá varias novedades con respecto a la edición de 2020. ¡Y aquí las listamos todas!

¿Cuándo comienza y termina Doktor’s Curse, el evento de Halloween para Rainbow Six Siege (R6S)?

Entre el 12 de octubre y 2 de noviembre, los jugadores de Rainbow Six Siege podrán celebrar Halloween participando en el evento de tiempo limitado Doktor’s Curse (2021).

¿En qué consiste el modo Monster Hunt (Cacería de Monstruos)?

En esta modalidad, los defensores deberán intentar sobrevivir hasta el final de la ronda. Aunque no tendrán medios para atacar, podrán emplear trampas para obstaculizar a los atacantes. También tendrán la habilidad de volverse temporalmente invisibles y correr más rápido. Sin embargo, esto no quiere decir que el lado atacante esté en desventaja. No solo podrán utilizar una versión modificada del martillo Sledge, sino uno de tres dispositivos: Eyenox Modelo III (Jackal), EE-UNO-D (Lion) y Sensor de latido de Pulse (Sledge).

¿Qué incluye la colección Doktor’s Curse para R6S?

Esta colección no solo llega con los elementos de la edición del año pasado, sino con algunos completamente nuevos. Estos incluyen uniformes y accesorios de cabeza de los monstruos del evento Doktor’s Curse, además de sus apariencias de armas y amuletos. La colección actualizada Doktor’s Curse (2021) posee un total de 48 elementos exclusivos del evento.

Las bolsas de la colección Doktor’s Curse de R6S pueden comprarse por 300 créditos R6 o 12500 puntos de fama. Estas pueden ofrecer uniformes, accesorios y apariencias de armas. Todos los elementos de esta colección pueden comprarse individualmente por 1680 créditos.

Rainbow Six Siege está disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fuente: página oficial Rainbow Six Siege