Director de Rainbow Six Siege responde a rumores sobre un modelo gratis

Los juegos gratis o ‘free to play’ no solo están de moda. Gracias a sistemas de monetización como las microtransacciones, pases de batalla y cajas de botín, pueden ser bastante lucrativos para los estudios. Solo hay que mirar títulos como Fortnite, Apex Legends y Call of Duty: Warzone como ejemplos. A causa de esto, hay muchos rumores de que el popular Rainbow Six Siege será el próximo juego en volverse gratis.

Estos rumores tienen fundamento. A comienzos de 2020, el director Leroy Athanassoff dijo que el equipo de desarrollo estaba interesado en convertir a Rainbow Six Siege en un juego gratis o ‘free to play’, pero habían algunos obstáculos para lograrlo. Muchos consideraron esto una confirmación de que Ubisoft estaba activamente tratando de hacerlo realidad.

Pero parece que no será así. La publicación PCGamesN entrevistó recientemente a Aurélien Chiron, director asociado de Rainbow Six Siege, para hablar sobre el estado del juego.

Durante el diálogo, Chiron dijo que el equipo continúa buscando formas de atraer nuevos jugadores y mantener interesada a la comunidad, pero no hay planes de convertir a Rainbow Six Siege en un juego ‘free to play’.

Esto es comprensible, pues el juego sigue siendo supremamente exitoso a pesar de ser de pago y llevar varios años en el mercado. Recientemente, durante la presentación Ubisoft Forward del E3, se anunció mucho contenido nuevo para el juego y se reveló información sobre el ‘spin-off’ Rainbow Six Extraction.

