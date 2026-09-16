Ranma 1/2: esta es la fecha de estreno de la tercera temporada en Netflix

MAPPA ha compartido un nuevo tráiler de la tercera temporada de la nueva adaptación —o remake— del anime basado en la obra de Rumiko Takahashi, Ranma 1/2. Este nuevo adelanto confirma la esperada fecha de estreno de la tercera temporada del remake de Ranma 1/2 y además revela cuáles serán el nuevo opening y ending del anime.

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La artista Fumino interpreta el tema de apertura (opening) de la tercera temporada de Ranma 1/2 titulado «Sunao Miman» (Bajo la honestidad), mientras que Yuika está a cargo del tema de cierre (ending) con la canción «Kawaikunai» (No es lindo). Además, el adelanto muestra parte de los arcos argumentales que veremos adaptados en esta tercera temproada de la versión de Ranma 1/2 del estudio MAPPA dirigida por Kōnosuke Uda.

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada del remake de Ranma 1/2 en Netflix?

El estreno del primer episodio de la tercera temporada del remake de Ranma 1/2 está programado para el próximo sábado 3 de octubre en Netflix. Adicionalmente, los fanáticos podrán disfrutar de una proyección especial anticipada en el recinto United Cinemas Aqua City Odaiba el mismo 3 de octubre, la cual contará con la presencia de miembros del elenco de voces originales como Kappei Yamaguchi, quien da vida a la versión masculina de Ranma; Noriko Hidaka en el papel de Akane; y Kōichi Yamadera interpretando a Ryoga.

Cómo continuar la historia del final de la segunda temporada en el manga el anime de 1989 de Ranma 1/2

El primer arco argumental que —posiblemente— adaptará la tercera temporada del remake de Ranma 1/2 es para introducir aTsubasa Kurenai. Para continuar en el manga deben empezar a leer desde el capítulo 100 de la obra original para continuar la historia después del final de la segunda temporada del anime Ranma 1/2 de MAPPA. Para continuar en el anime de Studio DEEN deben comenzar viendo el episodio 34. Si quieren conocer cuáles fueron los arcos o historias del manga de Ranma 1/2 omitidos en la segunda temporada, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: Comic Natalie