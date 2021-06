Ratchet & Clank: Una dimensión aparte – Reseña

Incluso antes de la compra de Insomniac Games por parte de Sony Interactive Entertainment, Ratchet & Clank ha sido una de las franquicias más icónicas de PlayStation desde su debut en 2002. Esta serie de plataformeros, una de las últimas antes del fin del auge del género, se enfoca principalmente en la acción. Si bien la exploración siempre ha sido parte importante de esta franquicia —al fin y al cabo, bebe bastante del trabajo hecho por Rare en los noventa—, el amplio arsenal a disposición de la dupla protagonista siempre ha sido su seña de identidad.

Aunque todas las entregas han implementado cambios, los cuales comprenden mejoras a la calidad de vida de los jugadores y mecánicas completamente nuevas, Ratchet & Clank es una serie que jamás ha roto el molde. Por supuesto, eso no es algo malo. Los jugadores saben exactamente lo que están recibiendo: un simple plataformero con tiroteos. ¿Qué necesidad hay de arreglar lo que no está roto?

Ahora, si bien no es la excepción a la regla, Una dimensión aparte ofrece una de las experiencias más únicas de la franquicia. Esto se debe a las ventajas tecnológicas de PlayStation 5, las cuales se prestan para crear una de las aventuras más impresionantes a nivel técnico de lo que va de la novena generación de consolas.

La historia de Ratchet & Clank: Una dimensión aparte resulta un tanto curiosa. Por un lado, la caracterización de los personajes indica que es una secuela de Ratchet & Clank (2016). Sin embargo, múltiples diálogos revelan que es una continuación de Into the Nexus (2013). Ahora, esto no quiere decir que sea necesario jugar ambos juegos para entender Una dimensión aparte. Como la mayoría de títulos de la serie, Una dimensión aparte no da gran importancia a la historia. En lo que sí se enfoca es la memorable caracterización de sus personajes, otra seña de identidad de la serie.

¿No saben quién es el Captain Qwark? ¿Desconocen la historia entre el Doctor Nefarious y el dúo protagonista? No hay problema. Mientras que hay personajes que son irrelevantes en la trama, ya que a duras penas hacen acto de presencia, hay otros que dan a conocer todo lo que hay que saber sobre ellos a través de sus diálogos.

Ahora, como sugiere su nombre, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte gira alrededor de viajes entre dimensiones. Esto no solo supone la exploración de nuevos mundos, sino la introducción de nuevos personajes. Entre estos destaca Rivet, la contraparte dimensional de Ratchet y coprotagonista del juego. De hecho, no sería exagerado decir que el juego gira más alrededor de ella que de Ratchet y Clank. Por fortuna, esta nueva Lombax resulta tan carismática como el resto del elenco.

Por supuesto, los viajes entre dimensiones no solo se emplean como recurso narrativo. Desde que Ratchet & Clank: Una dimensión aparte fue presentado en The Future of Gaming, Insomniac Games hizo énfasis en una nueva mecánica: las brechas temporales. A través de estas, los jugadores pueden desplazarse de forma instantánea a diferentes puntos de una zona. Esta mecánica no solo deja ver el poder de procesamiento de PS5, sino que hace énfasis en la principal diferencia de Una dimensión aparte con respecto a anteriores entregas: su ritmo más frenético.

Aunque la jugabilidad se mantiene similar a la de anteriores juegos, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte ofrece tiroteos multitudinarios como nunca se han visto en la franquicia. En las dificultades más elevadas, hay combates que parecen sacados de un modo horda. Es precisamente este volumen de enemigos —el cual no ralentiza la acción en momento alguno— lo que exige que los jugadores hagan uso de todas las herramientas a su disposición. ¡Y vaya que hay bastantes! A medida avance la aventura, tanto Ratchet como Rivet podrán hacerse con 16 armas (18 si se tienen en cuenta las que se pueden desbloquear en Nuevo Juego+). Cabe señalar que ambos protagonistas se controlan exactamente igual y comparten el mismo armamento.

El combate no es el único aspecto que se ve caracterizado por un ritmo frenético. A diferencia de anteriores entregas, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte da una mayor importancia a la movilidad. Además de las mencionadas brechas temporales, esta entrega supone el debut del Omniguante. Este aparato permite que Ratchet y Rivet hagan parkour e interactúen con otros objetos del entorno. También les permite utilizar un impulso, el cual los hace invulnerables y puede realizarse en el aire. Además de ser útil para el desplazamiento, el juego invita a abusar de esta mecánica en los combates para sobrevivir a la lluvia de disparos. Cabe señalar que estos no son los únicos cambios que recibe la movilidad. A medida avance la aventura, los protagonistas conseguirán más aparatos que ampliarán sus opciones transversales.

Este mayor énfasis en la movilidad no solo cambia la dinámica de los combates, sino lo que se presta para que Insomniac Games ofrezca las secciones más cinematográficas de toda la franquicia. Estas generalmente se desarrollan sobre rieles, aunque también integran elementos como las brechas temporales y el parkour para ofrecer una experiencia interactiva. Por supuesto, estas nuevas mecánicas transversales también son integrales durante la exploración. Los niveles están diseñados de tal forma que el juego confía en que los jugadores utilizarán las nuevas mecánicas para llegar hasta lugares que normalmente serían imposibles de alcanzar.

Algo de lo que no hemos hablado es la presentación del juego. No hay que escatimar en palabras: Ratchet & Clank: Una dimensión aparte es el título más impresionante a nivel técnico y visual en la biblioteca de PlayStation 5.

Aunque no está exento de ‘bugs’, la cantidad de elementos en pantalla y el detalle de los mismos realmente deja ver de lo que es capaz la novena generación de consolas. ¡Pero eso no es todo! Como otras exclusivas de PS5, Una dimensión aparte cuenta con la opción de priorizar la calidad gráfica (modo fidelidad) o el desempeño del juego (modo rendimiento). El primero habilita el trazado de rayos y estabiliza el ‘framerate’ a 30 fps. El segundo lo desactiva para posibilitar un desempeño de 60 fps. A esto se suma una miríada de opciones de accesibilidad. Estas incluyen accesos directos, modificadores en la velocidad del juego y conversión de botones.

Otro aspecto a destacar es la presentación sonora. Aunque no tan impresionante como la visual, Una dimensión aparte saca provecho al Audio 3D de PS5. También ha de aplaudirse el trabajo hecho por Mark Mothersbaugh en la banda sonora y los actores de doblaje en la localización. Desafortunadamente, un aspecto en el que desfallece el título es su aplicación del DualSense. A diferencia de lo hecho en Astro’s Playroom y Returnal, Una dimensión aparte no saca provecho a las características únicas del mando. Insomniac insiste en cómo integró la retroalimentación háptica para hacer que cada arma se sintiera diferente, pero tal no es el caso.

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Es el juego de PS5 más impresionante a nivel técnico.

- Una gran miríada de opciones de accesibilidad que la vuelven la entrada más accesible de la franquicia, valga la redundancia.

- Localizado al español latino.

Lo que no nos gustó - A pesar de sus novedades, Una dimensión aparte no es particularmente innovador. Esto se evidencia sobre todo en el combate, que a duras penas ha cambiado a lo largo de 20 años.

- Se extraña el humor atrevido de las primeras entregas.

En resumen Aunque Ratchet & Clank: Una dimensión aparte no innova la franquicia, mucho menos el género de plataformas, es una aventura que brilla por lo pulida que es de principio a fin. Esto no solo aplica a nivel gráfico y técnico, una perfecta exhibición del poder de PS5, sino en materia de mecánicas de combate y desplazamiento. A pesar de que los tiroteos no han cambiado demasiado con respecto a anteriores entregas, la experiencia nunca resulta repetitiva gracias a la constante adición de nuevas mecánicas. Al final del día, Una dimensión aparte mantiene ese estándar de calidad por el que es conocida la franquicia Ratchet & Clank.

Reseña hecha con una copia digital de Ratchet & Clank: Una dimensión aparte para PS5 brindada por PlayStation Latinoamérica.