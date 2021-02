En 2020, poco tiempo después del comienzo de las cuarentenas por la epidemia de COVID-19, PlayStation creo un programa llamado Play At Home. Buscando que las personas se quedaran en casa y evitaran salir, corriendo el riesgo de infectarse, esta empresa le regaló a todos los dueños de PS4 copias gratis de Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey.

Play at Home regresa en 2021, pero en esta ocasión no nos darán dos juegos gratis sino cuatro. Tendremos un regalo por mes. Desde las 11:00 a.m. del 1 de marzo de 2021 (hora de Colombia) hasta las 11:00 p.m. del último día de ese mes podremos descargar Ratchet & Clank gratis para PS4 y PS5.

El juego no desaparecerá cuando termine la oferta. Una vez esté en nuestra biblioteca, lo tendremos para siempre. El comunicado no menciona que tengamos que estar suscritos a PS Plus para redimirlo.

Como dijimos, Ratchet & Clank gratis para PS4 y PS5 es solo el comienzo. El programa Play At Home de PlayStation nos ofrecerá más juegos gratis en abril, mayo y junio. Todavía no han dado pistas de cuáles juegos pueden ser.

Esta oferta llega solo unos meses antes del lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Apart. Este es el nuevo juego de la franquicia para PS5 que se pondrá a la venta el 11 de junio de 2021.

Fuente: blog oficial de PlayStation Latinoamérica