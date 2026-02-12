Videojuegos

Rayman 30th Anniversary Edition oficialmente confirmado, viene con cinco juegos y un prototipo

30 años de Lums.

Ubisoft, en colaboración con el desarrollador Digital Eclipse (Mortal Kombat: Legacy Kollection, Tetris Forever), anunció oficialmente Rayman 30th Anniversary Edition, que se lanza el 13 de febrero para PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC por $20 USD. Rayman 30th Anniversary Edition se presenta como una celebración de los 30 años de Rayman, pero se centra en el primer juego lanzado para PlayStation en 1995 y otras plataformas después. La Edición Aniversario no remasteriza radicalmente el juego original, sino que incluye las versiones para PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance y Game Boy Color. También incluye un prototipo inédito del juego para SNES.

Otras novedades incluyen 120 niveles adicionales, una banda sonora «reimaginada» de Christophe Héral, habilidades de rebobinado, la opción de activar vidas infinitas e invencibilidad. Como es habitual en Digital Eclipse, un documental interactivo con aproximadamente una hora de entrevistas. El documental también incluye arte conceptual inédito, bocetos iniciales y documentos de diseño.

Atari trabajó previamente en propiedades intelectuales clásicas de terceros fuera de su catálogo, como Mortal Kombat: Legacy Kollection, mientras que U&I Entertainment ha distribuido ediciones físicas de títulos de Ubisoft y Atari, incluyendo The Rogue Prince of Persia.

En octubre del 2025, Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán informaron que «trabajarían juntos en el futuro de Rayman«. Recientemente entre los reportes sobre Ubisoft, se supo que Ubisoft estaba desarrollando dos proyectos de Rayman: uno con el nombre en clave ‘Iceman’, que se lanzará «muy, muy pronto» para celebrar el reciente trigésimo aniversario de la serie, y otro con el nombre en clave ‘Steambot’, un ‘remake’ de Rayman Legends. El contenido de ‘Iceman’ coincide con Rayman 30th Anniversary Edition.

El juego original de Rayman también hizo parte de la lista de juegos en la miniconsola PlayStation Classic.

