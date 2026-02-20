Rayman 30th Anniversary Edition – Reseña (Switch)

Sabemos que una colección de clásicos está en buenas manos si Digital Eclipse es el encargado. Ya ha demostrado ampliamente su experticia en recopilaciones como Atari 50: The Anniversary Celebration, Tetris Forever y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, solo por mencionar algunas. Otras colecciones retro, si bien destacables por su enfoque en empaques, cartuchos y manuales, no suelen contar con documentales de desarrollo como los que incluye Digital Eclipse en sus paquetes aspirantes de museo. Rayman, el primer juego de Ubisoft en considerarse un éxito, cumplió 30 años en 2025 y lo celebran con Rayman 30th Anniversary Edition, presentando cinco versiones del juego y un muy corto prototipo para SNES.

Redescubriendo la historia

La primera y declarada versión principal de Rayman es la de PlayStation, ya que el formato CD en la consola de Sony permitía el uso de fluidas animaciones, secuencias de video, voces y sonidos. La idea del juego surgió de Michel Ancel, con la programación principal de Frédéric Houde y el arte de Alexandra Steible, entre otro buen número de involucrados que poco a poco fueron dando forma al vistoso mundo de Rayman con un fuerte espíritu francés. No era normal para los juegos plataformas de la época contar con tal cantidad de animaciones, especialmente por la limitación de los cartuchos como aquellos de SNES, que además hacían uso de chips adicionales para mayor potencia gráfica.

Si bien Rayman comenzó como un prototipo para SNES (1992) y el cancelado periférico de CD-Rom –cuya historia ya todos conocemos cómo resultó en manos de Sony–, aquel demo fue redescubierto en 2016 por el mismo Ancel y dado a conocer al público. Solo hasta ahora y gracias a Rayman 30th Anniversary Edition tenemos acceso al mismo y la verdad es que… no hay mucho que rescatar más allá de la curiosidad. Entendemos que un prototipo es solo eso, sin mayores aplicaciones, pero en el de Rayman para SNES únicamente contamos con medio escenario para desplazar al protagonista hacia la derecha, subir un nivel y eso es todo. Sin enemigos, habilidades u objetivos, pues es solo una muestra de cómo se vería en la consola de Nintendo. Aplaudimos su preservación histórica, sin embargo, pero difícilmente sea el elemento que venda la colección.

La línea de tiempo que nos cuenta la creación del personaje en Rayman 30th Anniversary Edition, está dividida por segmentos cortos de entrevistas a los desarrolladores principales. Estos a su vez acompañados por fotografías, arte conceptual, bocetos, ilustraciones y material promocional. Como siempre, es una labor para aplaudir a Digital Eclipse y por la que no nos cansamos de recomendar sus variadas colecciones.

Pintoresca experiencia

La versión original para PlayStation es famosa por su alto nivel de dificultad para un juego cuyo público objetivo eran los más pequeños, de ahí sus coloridos escenarios, animaciones y personajes. En esta edición de aniversario, Rayman para PlayStation permite activar mejoras como vidas infinitas, puntos de vida máximos, continuaciones infinitas, todos los niveles y habilidades desbloqueadas. Ahora bien, el mayor beneficio es la función de rebobinar, como también añaden otras colecciones retro y que beneficia la disparidad de los juegos clásicos y sus niveles de dificultad artificiales. Este es un título plataformas cuyo protagonista es de tamaño grande comparado con el estándar de la época, además que al tener extremidades separadas de su cuerpo, pone el espectáculo en los movimientos.

Si solo tienes el tiempo para jugar una, PlayStation es el camino y la pantalla ultraancha se ajusta mejor.

Entre las cinco versiones, sigue siendo superior la de PlayStation por razones que saltan a la vista. La de Atari Jaguar, una consola de cartuchos, sacrifica las secuencias de video y voces, incluso si gráficamente se defiende ante su rival Sony. Esta versión de Atari Jaguar se gestó ante el tiempo que tomó desarrollar la de PlayStation desde su concepción para SNES, dando así lanzamientos no muy disparejos en septiembre de 1995. En su lugar, Rayman 30th Anniversary Edition omite la versión para Sega Saturn y enfatiza especialmente en las ediciones de MS-DOS (PC).

En la versión de Atari Jaguar puedes acceder a este minijuego al presionar un botón en la animación inicial.

Las mejoras opcionales integradas en la versión PlayStation están ausentes del resto de versiones, excepto las de MS-DOS. Son cuatro las que encontramos en este compendio MS-DOS: el juego base de Rayman; Rayman Designer con 24 niveles creados por los diseñadores de Ubisoft para jugadores expertos; Rayman By His Fans con 40 nuevos niveles creados por ya sabes quiénes; así como Rayman 60 Levels, creado por diseñadores de Ubisoft con diferentes dificultades. Son 124 niveles adicionales gracias a estas versiones para MS-DOS, pero el único inconveniente es que en ninguna de estas ni en el juego base es posible rebobinar para esos momentos de emergencia. Una extraña decisión que va en contra de la misma colección.

La mancha en la pintura

Otra decisión que juega en contra para Rayman 30th Anniversary Edition tiene que ver con la banda sonora. Si bien buena parte de la música original se conserva en la compilación, se realizaron ciertos cambios notables en algunas áreas. Algunas de estas tienen reemplazos completos, así como arreglos nuevos. No está del todo claro por qué se modificaron las bandas sonoras en la versión final. Podría tratarse de problemas de derechos, puesto que Rémi Gazel, uno de los compositores originales, falleció en 2019. Ahora bien, aquello no está confirmado como la razón.

Un juego base y tres expansiones hacen de la versión MS-DOS la de mayor contenido.

Christophe Héral, quien trabajó en la música de Rayman Origins y Rayman Legends, además de Beyond Good & Evil, se encargó de la nueva música para este lanzamiento. La pregunta no es sobre el claro talento de Héral, sino por qué reemplazar las pistas, o por lo menos haber dado la opción de temas clásicos y modernos. Si hablamos netamente de preservación original, el solo punto de la banda sonora deja un extraño vacío para Digital Eclipse.

Recordación portátil

En la actualidad es perfectamente normal tener juegos con calidad de consola en formato portable, pero hace un cuarto de siglo significaba recibir versiones completamente diferentes, así que los jugadores salíamos ganando. Si bien la fama es que dichas versiones son inferiores, en lo personal no lo creo así y los juegos portátiles tienen su magia única. Rayman para Game Boy Color y Rayman Advance –también desarrollado por Digital Eclipse– hacen parte de Rayman 30th Anniversary Edition y entre los marcos de pantalla se pueden apreciar dichos sistemas. Aunque graciosamente las cajas omitan los logos de Game Boy Color y Game Boy Advance, cuyo objetivo no entendemos cuando simplemente no puedes borrar la historia y los sistemas donde salieron. Así lo quieras disimular por los lanzamientos multiplataforma de este tipo de compilaciones retro.

No podrás activar la Ubi Key. :( En 2001 no contábamos con luz en esta pantalla avanzada de 32-bit.

La de GBC hasta hace recordar el sistema Ubi Key introducido por Ubisoft en Game Boy Color, como uso del puerto infrarrojo y compatible con otros juegos de la compañía en la portátil para desbloquear niveles secretos. Una pequeña curiosidad de la época imposible de activar en la edición de aniversario. A diferencia del juego en Game Boy Color, Rayman Advance fue la primera vez que el primer juego recibió un tratamiento portátil más cercano a la fuente original, aunque la pantalla se redujera y el personaje de Rayman se aprecie más grande de lo normal. Ninguno de estos dos títulos se compara con el de PlayStation, pero esa es justamente su fortaleza excepcional.

