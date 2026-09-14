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Rayman Legends Retold aplaza su lanzamiento un par de meses para fiestas decembrinas

La leyenda se demora.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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El equipo de desarrollo de Rayman Legends Retold en Ubisoft Montpellier reveló que aplazará el lanzamiento del juego de plataformas 2.5D hasta el 3 de diciembre, para asegurar que cada detalle reciba la atención que merece. El juego originalmente iba a salir el 1ro de octubre para PS5, Switch 2, Xbox Series X/S y PC. Tiene un precio de $40 USD y además incluye Rayman Origins: Enhanced Edition.

La nueva fecha de lanzamiento significa que el juego se adelanta al lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GTA 6, quedando justo a tiempo para las fiestas navideñas. Para compensar, el equipo de desarrollo adelantó que veremos un nuevo tráiler del ‘remake’ el 22 de septiembre.

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❤️

Rayman (@rayman.ubisoft.com) 2026-09-14T16:00:01.723Z

«Aunque el juego ya está terminado, hemos decidido tomarnos un tiempo extra para asegurarnos de que cada detalle reciba la atención que merece.

Mientras tanto, estamos ansiosos por que vean en qué hemos estado trabajando, comenzando con un tráiler de presentación del juego el 22 de septiembre. Ese mismo día, un grupo de creadores y periodistas compartirán sus primeras impresiones.

En nombre de todos los equipos que trabajan en este juego, gracias por su paciencia, apoyo y confianza».

La edición de lanzamiento incluye además de ambos juegos de Rayman, un set de tres litografías, un mapa del Claro de los Sueños y dos trajes digitales de Hoodlum Havoc.

🧤

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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