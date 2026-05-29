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Rayman Legends Retold sería el remake 2.5D con secciones 3D del juego de 2013 para plataformas actuales

Si no está roto...

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En enero se dieron a conocer reportes sobre dos proyectos de Ubisoft con Rayman. Uno con el nombre en clave ‘Iceman’, que resultó siendo Rayman 30th Anniversary Edition para celebrar el reciente trigésimo aniversario de la serie, y otro con el nombre en clave ‘Steambot’, un presunto ‘remake’ de Rayman Legends. Esto último al parecer lleva el nombre de Rayman Legends Retold, y de acuerdo con nuevos reportes sería en 2.5D con secciones en 3D adicionales frente al juego original de 2013 para PC, PS3, PS Vita, Xbox 360 y Wii U. Llevado después a consolas de siguiente generación, la gran pregunta es si es necesario un ‘remake’ para un juego prácticamente impoluto.

Rayman Legends Retold no sería una simple remasterización dado su nuevo acercamiento 2.5D y 3D. Rayman también recibiría un ligero rediseño moderno, más detalles en sus zapatos y los cordones de su suéter ahora sujetos a un botón. Rayman y Globox contarán con varios atuendos nuevos, incluyendo diseños de juegos como Rayman (1) y Rayman 3, así como de ‘crossovers’ con Astrobot y Clair Obscur: Expedition 33.

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Las secciones en 3D incluirán una jugabilidad al estilo Star Fox o más bien Panzer Dragoon, donde los jugadores volarán a lomos de un dragón y dispararán a los enemigos. Como el mosquito gigante en el primer título. También habrán nuevas historias. En Nintendo Switch 2, al parecer Rayman Legends Retold tendrá un lanzamiento físico, distribuido mediante una Tarjeta llave de juego o Game-Key Card, que ya no debería causar sorpresa a nadie.

Es posible que el juego vea la luz en plataformas actuales adicionales a Switch 2 como PS5, Xbox Series X/S y PC el 1ro de octubre del 2026. El anuncio se realizaría durante la presentación de PlayStation State of Play del próximo martes 2 de junio, así que esperamos su respectiva confirmación oficial.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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