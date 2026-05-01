Razer e IO Interactive unen fuerzas para profundizar la inmersión en 007 First Light

Razer anuncia una alianza estratégica con IO Interactive, desarrollador y distribuidor de la aclamada franquicia Hitman, y Amazon MGM Studios, para ofrecer una mayor inmersión y precisión en su próximo título, 007 First Light. El nuevo juego de acción y aventura centrado en la narrativa, presenta una historia independiente y reimaginada de James Bond. El jugador asume el papel de un joven Bond a sus 26 años, un prometedor –pero rebelde– miembro de la tripulación aérea de la Marina Real, reclutado por el MI6 y que busca ganarse su número en la recientemente restaurada sección doble cero.

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En este contexto, las tecnologías Razer Sensa HD Haptics y Razer Chroma RGB amplían el mundo de Bond más allá de la pantalla, mediante integraciones desarrolladas a medida que aumentan el impacto de sus decisiones, situaciones de riesgo y escapes, mejorando la forma en que los momentos clave son percibidos y experimentados durante el juego.

Los instintos de Bond cobran vida

007 First Light invita al jugador a vivir el ascenso de Bond dentro del MI6, una trayectoria en la que la percepción, el ‘timing’ y la acción decisiva son esenciales. La jugabilidad basada en sistemas de IO Interactive recompensa la lectura del entorno, la gestión de riesgos y la ejecución de tareas bajo presión. La alianza con Razer se centra en traducir estos momentos de alto riesgo en una capa sensorial más rica, que acompaña la jugabilidad sin distraer.

En PC, Razer Sensa HD Haptics ofrecerá más de 80 efectos hápticos cuidadosamente desarrollados y ajustados específicamente para las secuencias de sigilo y combate de 007 First Light. Esto incluye disparos de pistolas, ejecuciones silenciosas, persecuciones de vehículos y mucho más. Cada respuesta sigue el ritmo y la intensidad de las acciones, ayudando al jugador a sentir los cambios de peligro y presión a medida que las situaciones evolucionan.

Al mismo tiempo, Razer Chroma RGB podrá desbloquear más de 80 efectos de iluminación reactivos que responden en tiempo real a los estados de la misión, alertas y cambios del entorno en configuraciones compatibles con Chroma, permitiendo que las variaciones de tensión y peligro se extiendan más allá de la pantalla.

Estas integraciones pueden habilitarse en periféricos específicos de Razer, seleccionados para demostrar cómo la háptica y la iluminación complementan el ritmo y la atmósfera del juego. Razer Sensa HD Haptics cobra vida en dispositivos como el headset Razer Kraken V4 Pro, el control Razer Wolverine V3 Pro y el cojín gamer con retroalimentación háptica Razer Freyja HD, reforzando el impacto y la intensidad en momentos críticos.

Por su parte, Razer Chroma RGB expande visualmente el mundo de Bond en dispositivos como los mouse Razer Basilisk V3 Pro 35K y Razer Cobra HyperSpeed, el ‘mousepad’ Razer Firefly V2 Pro, el teclado Razer BlackWidow V4 Pro 75, el ‘headset’ Razer Kraken V4 y el Razer Blade 16 (2026), intensificando la atmósfera sin desviar la atención de la jugabilidad.

Para quienes desean mantenerse conectados a la misión lejos de su configuración principal, Razer PC Remote Play permite transmitir 007 First Light a dispositivos móviles, utilizando el Razer Kishi V3 Pro XL, con controles de estilo consola en cualquier lugar.

Un nuevo enfoque para Bond, un enfoque moderno para la inmersión

A medida que 007 First Light trae de regreso a James Bond a los videojuegos con una historia de origen independiente, la alianza entre Razer e IO Interactive refleja un enfoque contemporáneo de narrativa interactiva en el que hardware y software se conciben en conjunto desde el inicio para mejorar la atmósfera, la percepción y el involucramiento emocional.

007 First Light sale el 27 de mayo para PS5, Xbox Series X/S y PC, más adelante en el tercer trimestre para Switch 2. Los usuarios ya pueden realizar la reserva para asegurar una actualización gratuita a la edición deluxe, que incluye acceso anticipado.