Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers – Reseña (PC)

Durante Tokyo Game Show 2025, SNK presentó NEO GEO Premium Selection, una selección de juegos icónicos de SNK que serán relanzados para cumplir los estándares actuales. El primero de estos títulos en ser relanzado bajo este sello es Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, el séptimo título de la serie y el tercero y último de la subsaga Real Bout. Este título fue desarrollado por SNK y lanzado en 1998 para arcade. A lo largo de estos 27 años, Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers ha estado presente en algunas compilaciones de juegos para PS2, Wii y PlayStation 4. Nosotros, ya hemos probado este relanzamiento y en nuestra reseña de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, les contaremos todos los detalles del primer juego de la NEO GEO Premium Selection.

Un regreso con algunas mejoras necesarias de calidad de vida

La “historia” —por así decirlo— de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers se centra en la llegada de dos nuevos personajes, Li Xiangfei y Rick Strowd, pero más allá de eso no tiene ningún peso en la saga. Por así decirlo es como un “Dream Macth” de KOF. El juego utiliza un sistema de cuatro botones: uno para golpe normal, otro para patada normal, un tercer botón para un ataque fuerte que varía según el personaje, y el último para cambiar de plano.

Además de logros, Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers cuenta con una galería con 5 ilustraciones e imagenes de artes promocionesles.

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers cuenta con gráficos similares al Real Bout Special, pero a diferencia de las entregas anteriores, el segundo plano se utiliza principalmente para evadir temporalmente al oponente en lugar de como un área de combate secundaria. Esto similar a como funcionado en Real Bout. El juego permite la creación de combos, gracias al sistema de Chain Combos. Estas son secuencias de ataques básicos que pueden seguirse con movimientos especiales o Desperation Moves.

Mecánicas ofensivas y defensivas

Una de las mejores adiciones de este relanzamiento de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers como parte de la NEO GEO Premium Selection es el modo entrenamiento. Este cuenta con visor de hitbox y una interfase sencilla con opciones de grabación. Sin embargo, no cuenta con un visor de frames.

Breakshots: O Guard Cancels, permiten realizar movimientos especiales mientras se está bloqueando un ataque. Requieren que la barra de poder esté en H.Power o superior y al ejecutarse se consume por completo. Algunos movimientos cuentan con invencibilidad y otros no. Esto lo pueden comprobar en la lista de movimientos del juego.

Power Specials: Estos son los Desperation Moves del juego. Pueden ejecutarse cuando la barra de vida parpadea o la barra de poder está en S.Power. Cuando la barra de vida parpadea, su uso es ilimitado.

Super Desperation Moves: Una versión más poderosa de los Desperation Moves, se ejecutan cuando la barra de poder está en P.Power y la barra de vida parpadea.

Adicionalmente, Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers cuenta con el Evasion Attack. Este es un movimiento defensivo que se activa con A y B a la vez, permitiendo evitar un ataque mientras se golpea al oponente. Los jugadores, además, cuentan con dos formas de recuperación. Estas son Safe Fall y Line Shift Recovery. La primera se ejecuta al presionar D más derecha o izquierda antes de caer al suelo. Sin embargo, no funciona en después de un agarre o un Desperation Move. Por otro lado, el Line Shift Recovery —como su nombre lo dice— permite rodar hacia la línea de fondo al presionar arriba y D al caer.

¿Vale la pena el multijugador en línea de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers?

Antes de cada partida se puede elegir la configuración más apropiada para el retraso del rollback.

Durante el periodo, en el cual tuvimos acceso anticipado a Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, tuvimos una grata experiencia con el netcode del juego. Claro está, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de jugadores y que ninguno de estos se encontraba en nuestra región. Las salas permiten, entre sus opciones, crear torneos —de eliminación doble o sencilla— de hasta nueve jugadores. Sin embargo, aquellos que les gusta pelear sin la necesidad de ser medidos no estarán del todo contextos. Ya que el juego no cuenta con un modo de partidas clasificatorias. “casuales”. En su lugar, todas las partidas jugadas contribuyen a una tabla de clasificación que mide a los jugadores por sus avances en el modo de un solo jugador, cantidad de victorias en línea o victorias por personaje.

El juego como otros títulos desarrollados por Code Mistycs vale la pena por su gran uso del rollback netcode.

Escenarios llamativos, pero sin alma

Visualmente, en su momento, Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers fue considerado el mejor de la serie. Si bien no fue un cambio abismal a la anterior entrega, los gráficos recibieron mejoras notables. Entre las que más se destacan las animaciones fluidas y las mejoras en los rasgos faciales de los luchadores y su apariencia general.

Las imagenes de personaje en la pantalla de selcción tienen un estilo de dibujo más occidental.

Los escenarios de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers cuentan con una gran solidez visual y entre rondas, el juego cuenta con efectos de texto que rotan y hacen zoom en la pantalla. No obstante, a pesar de no ser feos, los escenarios de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers carecen de las curiosidades, cameos o referencias de otros escenarios de juegos de la compañía. En el apartado musical, el juego no cuenta con muchas novedades. La mayoría de las canciones que conforman su banda sonora son remixes de canciones de entregas anteriores. Finalmente. Cabe resaltar que Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers ha sido lanzado de manera exclusiva para Steam. Así que se desconoce si llegará a otras plataformas.

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers 7.8 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers provista por SNK.