Rebirth of Souls, así es el nuevo juego para consolas de Bleach

Desde diciembre del 2023 sabemos que un nuevo videojuego de Bleach llamado «Rebirth of Souls» estaba en desarrollo. Sin embargo, solo hasta hoy —en el panel de Bandai Namco en Anime Expo 2024— conocimos el primer tráiler del nuevo videojuego de Bleach para consolas y PC llamado «Rebirth of Souls».

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial para Bleach: Rebirth of Souls, pero junto al primer tráiler se ha confirmado que el artista de J-Rock MIYAVI se encargará del tema principal. Adicionalmente se ha acreditado a Takeharu Ishimoto como el compositor de la música. Durante el panel se confirmó que Bleach: Rebirth of Souls es un arena fighter desarrollado por Tamsoft, el cual se ha inspirado en la última adaptación animada de la obra de Tite Kubo, Bleach: Thousand-Year Blood War . Sin embargo, los primeros reportes indican que Bleach: Rebirth of Souls abarcara los arcos argumentales del Shinigami sustituto hasta el arco de los Arrancar.

¿Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004.

Los desarrolladores también comentaron que pronto en un evento para el Klub Outside —de fanáticos de la obra de Tite Kubo— se revelarían detalles de la jugabilidad de Bleach: Rebirth of Souls.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube.