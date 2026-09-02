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Rebounder es un juego de plataformas estilo ‘Kaizo Mario’ que será publicado por los creadores de Peak

Ni Mario se atreve a saltar así.

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Gracias al enorme éxito de Peak el estudio independiente Aggro Crab ahora puede apoyar a otros equipos indies a publicar sus juegos y el primero de ellos es un título visualmente muy llamativo y mecánicamente intimidante que luce muy divertido. Este es Rebounder, desarrollado por el estudio canadiense ThirtyThreeGames.

Un ‘Rebounder’ es un trabajador encargado de realizar entregas de alta peligrosidad. En esta ocasión nos encontramos en una base lunar y para llegar a nuestro destino debemos agarrar y arrojar la fauna y flora para crear puntos de rebote y plataformas que nos permitan seguir adelante, al estilo de los caparazones que arrojamos para rebotar sobre ellos en los ‘mods’ de Kaizo Mario World.

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Pueden ver al «rebotador» en toda su gloria de acción plataformera de precisión en el siguiente tráiler.

Uno de los elementos que más llama la atención de Rebounder es su estilo gráfico inspirado en los viejos cómics «cuatro tintas» de mediados del siglo pasado, lo que lo hace increiblemente vistoso y le da un genial tono ‘pulp’.

Rebounder tendrá más de 500 niveles y cada uno tendrá áreas secretas de alta dificultad para los jugadores más dedicados. Aún no tiene fecha de lanzamiento definida, pero saldrá en algún momento del año 2027 para PC mediante Steam, donde ya pueden agregarlo a su lista de deseados. No hay información sobre si llegará también a consolas o no.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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