No es necesario contar con una suscripción a PlayStation Plus para disfrutar de juegos gratuitos –o realmente gratuitos– que, mientras estén instalados en la consola, no requieren de registro en línea alguno para ser jugados tanto como se desee. Durante 2020, la iniciativa ‘Play at Home’ nos regaló –sin condiciones algunas– Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey, mientras que del 1ro al 31 de marzo del presente año está disponible Ratchet & Clank como uno de los juegos gratis para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Aunque en un principio Sony había informado que regalaría otros tres juegos durante abril, mayo y junio (todavía no anunciados), el programa ‘Play at Home’ expandirá sus ofertas gratuitas a partir del 25 de marzo, enfocándose en títulos independientes, juegos para PlayStation VR y expandiendo el tiempo de prueba de la aplicación Funimation hasta el 22 de abril (donde esta se encuentre disponible).

¿Cuáles son los juegos gratis para PlayStation 4 y PlayStation 5?

Arrancando desde el 25 de marzo (a las 10pm hora Colombia) y durante tiempo limitado, los jugadores podrán descargar sin costo adicional, para disfrutar indefinidamente y sin necesidad de PlayStation Plus, títulos como Abzû, Enter The Gungeon, REZ Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper y Paper Beast.

Esta asombrosa selección de juegos originales de PlayStation 4 y PS VR estará disponible para descargar hasta el 22 de abril a las 10:00 pm, hora Colombia.

Horizon Zero Dawn is part of @PlayStation's #PlayAtHome initiative!



Pick up the Complete Edition for free between 19 April and 14 May – Stay home, and stay healthy 🏹 https://t.co/XcnAGlusdj — Guerrilla (@Guerrilla) March 17, 2021

Como si esto no fuera suficiente, a partir del 19 de abril (a las 10pm hora Colombia) la misma promoción ofrecerá el título de Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Este juego de 2017, uno de los más importantes de la plataforma que incluye la expansión The Frozen Wilds, se podrá descargar gratis hasta las 10:00 pm del 14 de mayo.

Fuente: PlayStation Blog

Vía: Twitter de PlayStation