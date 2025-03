Reclama 14 días gratis de Nintendo Switch Online como celebración del Día de MAR10

El próximo 10 de marzo, como los últimos años, Nintendo celebra el día de Mario o MAR10 y los regalos son para ti. A través de My Nintendo y solo con una Cuenta Nintendo, puedes redimir 14 días gratis de Nintendo Switch Online si no cuentas con una suscripción activa. Debes hacer esto antes del 18 de marzo a las 2:00 am (hora Colombia) y redimir el código antes del 31 de marzo. Con esta suscripción básica puedes acceder también a juegos de NES, SNES y Game Boy. Estos son los juegos de Game Boy disponibles hasta la fecha en Nintendo Switch Online. No tendrás acceso a N64, GBA o Sega Genesis, ya que esos hacen parte del Expansion Pack.

Cómo reclamar 14 días gratis de Nintendo Switch Online

Selecciona el botón ‘Canjear’ que aparece en este enlace. Recibirás un código de descarga para la suscripción individual de Nintendo Switch Online: prueba gratuita de 14 días.

Visita la eShop en tu consola Nintendo Switch o la dirección https://ec.nintendo.com/US/en/membership/ (para cuentas de Estados Unidos) y selecciona la opción ‘Ingresar código’ para ingresar tu código de descarga y comenzar el período de prueba.

Con Nintendo Switch Online puedes conectarte en línea en juegos como Mario Kart 8 Deluxe. Disfruta de una biblioteca en crecimiento con más de 100 juegos clásicos. Escucha las bandas sonoras de los juegos con la aplicación Nintendo Music para iOS y Android.

Los miembros de Nintendo Switch Online también pueden unirse al Desafío de la comunidad de My Nintendo Mario Kart 8 Deluxe, para tener la oportunidad de recibir 310 puntos platino de My Nintendo. Entre el 7 de marzo a las 3:00 am y el 18 de marzo a las 2:59 am, los jugadores de todo el mundo unirán fuerzas para intentar completar un millón de vueltas combinadas en el juego. Si todos los jugadores globales completan juntos el objetivo de un millón de vueltas, todos los participantes recibirán 310 puntos platino.