Por más interesante que sea Valorant, no podemos ignorar que buena parte de su éxito en el mundo del ‘streaming’ se debe a los ‘drops’ que ofrece a los espectadores de Twitch. Pues bien, Activision no se quedó de brazos cruzados y ya está ofreciendo recompensas para Call of Duty: Modern Warfare y Warzone de la misma forma.

Para participar, solo tienen que vincular su cuenta de Call of Duty con la de Twitch, lo cual pueden hacer aquí. Con las cuentas unidas, busquen un ‘streamer’ que sea parte esta promoción —lo reconocerán porque aparece el mensaje ‘Drops enabled’ en la interfaz de Twitch— y comiencen a ver partidas. Estas solo se encontrarán en el directorio de Modern Warfare.

No importa si ya tenían estas cuentas vinculadas, Infinity Ward recomienda revincularlas de todos modos.

¿Cuáles son las recompensas? una tarjeta, un emblema y un reloj.

Ver partidas durante una hora nos otorgará la tarjeta ‘Swing into action’. Dos horas nos premiarán con el emblema ‘Skull Trooper’. si queremos el reloj ‘Crimson Standard’, tendremos que ver partidas en Twitch durante tres horas.

El mundo del ‘streaming’ de videojuegos sigue creciendo y ver partidas en línea ya se considera parte importante de nuestra experiencia con los videojuegos. Es seguro que vamos a seguir viendo más eventos de este tipo de ahora en adelante.

Fuente: blog oficial de Call of Duty