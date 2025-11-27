Conozcan las recompensas gratis del aniversario de Marvel Rivals, incluyendo una skin para Jeff

El popular título multijugador competitivo protagonizado por los superhéroes de ‘la casa de las ideas’ está cumpliendo un año y nos tiene varios regalos para celebrarlo. Entre las recompensas gratis que podemos conseguir en este evento del primer aniversario de Marvel Rivals se encuentran montones de Unidades y una adorable skin legendaria para Jeff.

Este evento ya comenzó en la madrugada del jueves 27 de noviembre de 2025 y se va a extender por varias semanas. A continuación pueden ver un video resumen con lo que podemos esperar.

🎂The Anniversary Celebration event kicks off on November 27th at 9 AM UTC!



We're thrilled and honored to share this significant milestone with you all. Kick off the 1 Year Anniversary celebrations with our exclusive First Anniversary event!



Galacta's got some goodies planned… pic.twitter.com/DLBMwWuynF — Marvel Rivals (@MarvelRivals) November 25, 2025

La recompensa más fácil de conseguir serán hasta 1500 Unidades que nos darán simplemente por iniciar sesión en el juego. Cada día que juguemos Marvel Rivals durante el evento de aniversario nos darán 200 Unidades (300 el séptimo día) hasta lograr ese total.

Luego tenemos la genial skin legendaria ‘Tiempo libre’ para Jeff. Al jugar partidas y conseguir experiencia (1800 puntos) obtendremos una moneda que usar en la máquina dispensadora donde podemos conseguir el adorable traje, accesorios para este que podemos cambiar y —si pagamos para acceder a la versión ‘premium’— nuevas skins para Mr. Fantastic y la Mujer invisible.

Finalmente tenemos otra actividad en la que podemos ganar 600 Unidades más y el gesto ‘Caja de fuegos artificiales’. Para este necesitamos invitar amigos a nuestro equipo y así conseguir corazones. Necesitamos invitar hasta cinco amigos y jugar partidas con ellos para reclamar todas las recompensas.

Todavía no tenemos detalles sobre cómo será la última actividad del primer aniversario de Marvel Rivals, pero sabemos que empezará el jueves 4 de diciembre de 2025 y entre sus recompensas gratis están 400 Unidades más.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones ya disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC.