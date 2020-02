By

Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth-, el juego desarrollado por Team Ladybug –el mismo grupo detrás de Shin Megami Tensei: Synchronicity Prologue– en compañía con Touhou Lunar Nights, fue anunciado en abril del 2018. Desde ese momento, los fanáticos de la obra de Ryo Mizuno se alegraron. Esto debido a que la última vez que llegó al mercado un juego de esta franquicia fue en junio del 2000, para Dreamcast. Ahora gracias a Touhou Lunar Nights y Team Ladybug, podremos encarnar a Deedlit en un metroidvania que busca celebrar los 30 años de la franquicia.

El tráiler nos muestra un poco de la jugabilidad, la cual no tiene absolutamente nada que envidiarle a otros metroidvania del mercado. Adicionalmente, sabemos que el 13 de marzo el juego comenzará a ser distribuido en Steam como un acceso anticipado.

¿Qué es Record of Lodoss War?

Esta franquicia nació como una serie de novelas, que toman mucha inspiración de Dungeons & Dragons, escritas por Ryo Mizuno. Adicionalmente, la obra de Mizuno tuvo varias adaptaciones al manga y anime. Entre estas destacan los 13 OVAs que fueron emitidos entre 1990 y 1991. Más adelante, en 1998, se estrenaría una serie de anime de 27 capítulos. Esta serie no tuvo un buen recibimiento. Pero sí que nos dejó uno de las mejores secuencias de introducción de un anime de fantasía heroica. Por último cabe resaltar la importancia de esta propiedad intelectual, ya que no es arriesgado decir que todos los anime o manga –del género– posteriores a la obra de Mizuno se basaron en los diseños de Deedlit y Pirotess para mostrar a los elfos y a los elfos oscuros.

Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth- llegará a Steam como acceso anticipado el 13 de marzo de 2020.

Vía: DualShockers

Fuente: canal oficial de Kadokawa anime en YouTube