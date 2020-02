Recordemos cinco usos recientes del ‘código Konami’

Según informó el compositor Yuji Takenouchi —conocido por trabajar en juegos como SD Snatcher, Demon’s Souls o Ace Combat X: Skies of Deception— en su cuenta de Twitter Kazuhisa Hashimoto, el creador del código Konami ( ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A ), ha fallecido. Puede que muchos jóvenes no conozcan a este desarrollador, el cual también es recordado por ser el que logró adaptar el juego Gradius a Famicom. Sin embargo, su legado sí ha logrado sobrevivir al paso de los años. En GamerFocus queremos recordar a esta leyenda de los videojuegos, que logró que un simple código —que llegó a la versión final de Gradius por casualidad— lograra no solo perdurar en la industria de los videojuegos, sino también en la cultura popular.

Estos son cinco usos recientes del ‘código Konami’ en videojuegos y en la cultura popular.

Fortnite

Durante el mes de octubre de 2019, la desarrolladora Epic Games le dio un gran final a la temporada X de Fortnite. Luego de este inesperado final y de que un hoyo negro consumiera todo, el juego quedó en total oscuridad durante dos días. En el transcurso de ese tiempo, algunos jugadores descubrieron que si se ejecutaba el código Konami comenzaría un curioso juego de naves.

Banco de Canadá

En abril del 2017, el banco de Canadá por motivo de su aniversario número 150 y el lanzamiento de un nuevo billete de diez dólares integró el famoso código en una página creada para conmemorar dicha celebración. El resultado que veremos al ejecutar la secuencia de teclas es una lluvia de billetes ambientada por el himno de Canadá, en 8 bits.

Bioshock Infinite

En este juego, el efecto la famosa clave de Kazuhisa Hashimoto activa el modo de dificultad llamado 1999 sin la necesidad de completar el juego. Sin embargo, los usuarios de PlayStation al no poseer los botones A y B tenían que presionar circulo y equis en ese orden específico.

Ralph el demoledor

La película Wreck–It Ralph —o Ralph el demoledor para el público de Latinoamérica— introduce como huevo de pascua el código Konami en una escena donde King Candy, el villano principal del filme, abre una puerta al ejecutar la clave en un control gigante de NES.

Rocket League

Psyonix, el estudio a cargo del desarrollo de Rocket League, introdujo el código a su juego con un resultado lleno de nostalgia. Así que los jugadores deberán ejecutar la clave mientras se carga la pantalla de inicio de Rocket League. Si lo hacen de manera correcta al presionar ‘star’ en la pantalla de inicio, los usuarios verán cómo esta cambia de Rocket League a Superacrobatic Rocket-Powered Battle-Cars.

A pesar de que ya no está con nosotros, el legado de Kazuhisa Hashimoto perdura. Mientras lo haga, nosotros y muchos otros jugadores jamás lo olvidarán. Que en paz descanse.