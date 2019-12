Red Dead Online celebra la temporada navideña con el evento ‘Advertencia de invierno’

¡Los vaqueros también tienen espíritu navideño! Rockstar Games no quiere que nuestros personajes en Red Dead Online pasen un fin de año haciendo lo mismo de siempre, así que el 20 de diciembre comienzan a llegar unas sorpresas muy adecuadas para esta temporada al modo en línea de Red Dead Redemption 2.

Gracias al evento ‘Advertencia de Invierno’, el mapa de Red Dead Online gozará de un clima más frió lleno de nieve. Pero las novedades no son solo estéticas. Para comenzar, entre el 23 y 25 de diciembre recibiremos un cofre lleno de regalos. Allí encontraremos una gran cantidad de munición, objetos y una nueva escopeta de doble cañón apropiadamente llamada ‘Krampus’.

Además, todas las personas que inicien sesión entre el 13 de diciembre y el 6 de enero pueden visitar la pestaña ‘Beneficios’ del menú para reclamar más regalos. Hay descuentos en la tienda y algunas actividades especiales.

También podremos jugar versiones invernales de los modos de juego Spoils of War, Up in Smoke y Overrun. Si jugamos desde PlayStation 4, podremos disfrutar de versiones especiales de Gun Rush, Make it Count y Last Stand. Todas éstas modalidades estarán disponibles hasta el 6 de enero.

Fuente: Rockstar Games