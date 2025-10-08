Videojuegos

Red Dead Redemption 2 para Switch 2 de verdad existe, de acuerdo con fuente no oficial

Eaaaaaasy, boy.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Los rumores sobre la adaptación del juego de Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, a la consola sucesora de Nintendo Switch, llevan un buen tiempo circulando por internet sin mayor avance. En una actualización sobre este tema, el podcaster y youtuber NateTheHate respondió a un comentario reciente en redes sociales, afirmando que la versión para Switch 2 de Red Dead Redemption 2 «sí existe». En cuanto a la fecha de lanzamiento, no tiene novedades por el momento.

Esto surge tras un rumor en mayo que –según fuentes cercanas a Rockstar Games– indicaba que la segunda entrega de Red Dead Redemption, protagonizada por Arthur Morgan y la banda de Dutch Van der Linde, se lanzaría para Switch 2 durante el presente año fiscal, es decir, antes de finalizar marzo del 2026. Por supuesto, esto se esperaría junto a versiones actualizadas para PS5 y Xbox Series X/S del juego original de 2018. El próximo 26 de octubre cumple siete años en el mercado.

Rockstar ya se prepara para un gran 2026 tras anunciar la nueva fecha de GTA 6 el pasado mes de mayo. Este esperado título se lanzará para las plataformas Xbox Series X/S y PlayStation 5 el próximo 26 de mayo. El primer Red Dead Redemption finalmente llegó a Switch y PS4 en 2023, 13 años después de su lanzamiento original. A PC (Steam) llegó en octubre el 2024.

