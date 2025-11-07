Videojuegos

Red Dead Redemption 2 supera a Mario Kart 8 y es el quinto juego más vendido de la historia

"Easy, boy".

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Red Dead Redemption 2 escala posiciones a lomo de caballo en las listas de ventas, ahora superando al Mario Kart más vendido de Nintendo. En su último reporte de ganancias, Take-Two reveló que el mundo abierto de 2018 ambientado en el Viejo Oeste americano, vendió otros 2 millones de copias en los últimos tres meses, alcanzando un total de 79 millones.

De esta manera, Red Dead Redemption 2 sobrepasa a Mario Kart 8 (Wii U) y Mario kart 8 Deluxe (Switch), cuyas copias en conjunto han vendido 78.02 millones de unidades. 69.56 millones son para Switch y 8.46 millones para Wii U.

Las ventas de Mario Kart 8 contienen juegos incluidos con las consolas Wii U y Switch. Dado que Mario Kart 8 Deluxe es la pieza central de los paquetes de Nintendo para Black Friday y la temporada navideña, es seguro que se venden muchas de las copias de esa forma. Red Dead Redemption 2 es ahora el quinto juego más vendido de todos los tiempos, solo superado por Tetris (520 millones), Minecraft (300 millones), GTA 5 (220 millones) y Wii Sports (82.9 millones).

Las ventas de Red Dead Redemption 2 podrían aumentar aún más si se confirman los rumores sobre las versiones para PS5, Xbox Series X/S y Switch 2. Rockstar Games no se ha pronunciado, pero se espera un anuncio y lanzamiento pronto.

Por su parte, el proyecto más ambicioso de Rockstar Games a la fecha, GTA 6, se aplazó hasta noviembre del 2026.

Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
