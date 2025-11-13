Red Dead Redemption por fin tendrá versiones para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y móviles

Tras varios años de rumores y supuestas filtraciones, por fin podemos confirmar que uno de los más queridos juegos de mundo abierto tendrá una versión nativa para las consolas de la actual generación y para dispositivos móviles. Hablamos de Red Dead Redemption, la historia de vaqueros lanzada originalmente en 2010 será relanzada para las consolas PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para dispositivos móviles iOS y Android. También estará disponible mediante la suscripción a Netflix, GTA+ y PS Plus Extra y Deluxe (inicialmente habíamos indicado que sería en el nivel Essential, pero fue un error).

Este anuncio le llega muy bien a Rockstar, que necesita tapar el hueco que dejó el aplazamiento de GTA 6 y tratar de que la gente olvide que despidió más de 30 empleados en una movida claramente antisindical que la tiene en problemas legales.

Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación. Este revela que estas nuevas versiones de Red Dead Redemption para PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y dispositivos móviles saldrá a la venta el martes 2 de diciembre de 2025.

También sabemos que incluirá el DLC de zombis Undead Nightmare, pero parece que no tendrá los modos multijugador en línea que tenían las versiones originales.

En cuanto a mejoras, sabemos que las versiones de PS5 y Xbox Series X|S correrán a 60 cuadros por segundo, soportarán HDR y resoluciones hasta 4K. La versión de Switch 2 soportará DLSS, HDR, uso del mouse y 60 fps en alta resolución.

Si ya tienen la versión de Red Dead Redemption para PS4, Nintendo Switch o la versión retrocompatible de Xbox One, no tendrán que comprar las versiones de PS5, Switch 2 o Series X|S porque podrán actualizarla completamente gratis. También podrán exportar sus partidas desde PS4 y Switch a PS5 y Switch 2.

Todo eso suena muy bien, pero no harán que olvidemos que Rockstar Games despidió más de 30 personas para evitar que formaran un sindicato.