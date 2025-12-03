Red Dead Redemption ya es un juego nativo para PS5, Xbox Series X/S y Switch 2 –además de un ‘port’ para móviles

Como ya había sido anunciado desde noviembre, Red Dead Redemption se adhiere a la actualidad y lanza versiones nativas para consolas de actual geeneración, es decir PS5, Xbox Series X/S y Switch 2. Rockstar Games presentó el tráiler de lanzamiento de Red Dead Redemption, que además celebra por primera vez su llegada a dispositivos móviles iOS y Android, también disponible gratuitamente a través de una suscripción a Netflix.

En Google Play Store, el juego tiene un precio de 159.900 pesos colombianos.

Cuando agentes federales amenazan a su familia, el exdelincuente John Marston se ve obligado a dar caza a la banda de criminales a la que una vez llamó amigos. Vive el viaje de Marston por las vastas extensiones del Oeste americano y México mientras lucha por enterrar su sangriento pasado en el aclamado predecesor del éxito de taquilla de 2018, Red Dead Redemption 2.

También incluye Undead Nightmare, la icónica historia de terror que transforma el mundo de Red Dead Redemption en una apocalíptica lucha por la supervivencia contra una horda de zombis.

Con las experiencias completas para un jugador de ambos juegos, Red Dead Redemption también incluye contenido adicional de la Edición Juego del Año y mucho más. Si compraste el juego en consolas anteriores a las mencionadas, puedes actualizarlo gratuitamente a las versiones recién lanzadas.