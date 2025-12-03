Videojuegos

Red Dead Redemption ya es un juego nativo para PS5, Xbox Series X/S y Switch 2 –además de un ‘port’ para móviles–

La venganza de Marston.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Como ya había sido anunciado desde noviembre, Red Dead Redemption se adhiere a la actualidad y lanza versiones nativas para consolas de actual geeneración, es decir PS5, Xbox Series X/S y Switch 2. Rockstar Games presentó el tráiler de lanzamiento de Red Dead Redemption, que además celebra por primera vez su llegada a dispositivos móviles iOS y Android, también disponible gratuitamente a través de una suscripción a Netflix.

En Google Play Store, el juego tiene un precio de 159.900 pesos colombianos.

- Publicidad -

Cuando agentes federales amenazan a su familia, el exdelincuente John Marston se ve obligado a dar caza a la banda de criminales a la que una vez llamó amigos. Vive el viaje de Marston por las vastas extensiones del Oeste americano y México mientras lucha por enterrar su sangriento pasado en el aclamado predecesor del éxito de taquilla de 2018, Red Dead Redemption 2.

También incluye Undead Nightmare, la icónica historia de terror que transforma el mundo de Red Dead Redemption en una apocalíptica lucha por la supervivencia contra una horda de zombis.

Con las experiencias completas para un jugador de ambos juegos, Red Dead Redemption también incluye contenido adicional de la Edición Juego del Año y mucho más. Si compraste el juego en consolas anteriores a las mencionadas, puedes actualizarlo gratuitamente a las versiones recién lanzadas.

Falsos videos de GTA 6 hechos con IA se esparcen en redes sociales como bacterias, con la misma microscópica calidad
Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Fruit Battlegrounds (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Anime Guardians (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de The Forge (Diciembre 2025)
Roblox Códigos de Uma Racing (Diciembre 2025)
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Roblox 99 noches en el bosque codigos Roblox códigos de 99 Noches en el bosque (Diciembre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Códigos activos de FNAF: Eternal Nights
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Diciembre 2025)
Videojuegos
Códigos activos de Dueling Grounds
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Diciembre 2025)
Videojuegos
Roblox Empire Ants Códigos
Roblox Códigos de Ants Empire (Diciembre 2025)
Videojuegos
Algo Malo Va a Pasar evento halloween
Roblox Códigos de Algo Malo Va a Pasar (Diciembre 2025)
Videojuegos