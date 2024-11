Redemption of Liuyin, así es el nuevo RPG de acción de fantasía china

El estudio chino KingnaGame, conocido por el juego Nine Treasures of Liuyin, ha revelado un nuevo título, de la saga Ryukyu Hidden. Este se llama Redemption of Liuyin y según el estudio chino es un RPG de acción y fantasía con varios finales.

El juego adopta un modo de trama, en el que el orden de derrota de cada rama afectará al jefe original o a la estructura de la trama, lo que dará lugar a cambios ligeramente diferentes en la trama y las caídas. Aumentar los esfuerzos para explorar tesoros y aventuras puede reducir en gran medida la dificultad a la hora de enfrentarse a los enemigos.

¿Cuál es la historia de Redemption of Liuyin?

Ambientado en un mundo de fantasía ancestral, Redemption of Liuyin presenta una historia épica, la cual es la tercera entrega de la serie Ryukyu Hidden. En Redemption of Liuyin, los jugadores asumirán el papel de un protagonista que se verá envuelto en una serie de eventos que pondrán a prueba sus habilidades y su moralidad.

La historia de Redemption of Liuyin inicia hace siglos, cuando un evento extraordinario sacudió los cimientos del mundo. Este evento fue la aparición de un misterioso fragmento cristalino, capaz de curar y regenerar. No obstante, esta bendición se convirtió en una maldición. La codicia de los gobernantes desató una ola de violencia y caos, sumiendo al mundo en una espiral de destrucción. En este contexto, nuestro protagonista, miembro de una enigmática organización, se adentra en una antigua fortaleza en busca de un artefacto divino que pueda revertir esta calamidad. Durante su peligrosa misión, se enfrentará a enemigos despiadados y descubrirá la terrible verdad que oculta la decadencia del mundo.

¿Cuándo sale Redemption of Liuyin?

Redemption of Liuyin saldrá en algún momento del 2025 en inglés, japonés y chino. Este juego estará disponible en PlayStation, Xbox Series y PC vía Steam y Epic Games Store.

Vía: Gematsu