Redfall: problemas, malas reseñas y perdidas de jugadores

El pasado 1 de mayo llegó Redfall, juego desarrollado por Arkane Austin, a PC y consolas Xbox Series X|S. Muchos ojos estaban puestos en el juego del estudio de Texas, ya que es el primer lanzamiento de ellos desde que fueron adquiridos por Microsoft. Sin embargo, Redfall ha sido recibido con criticas mayormente negativas que lo han convertido en el juego peor punteado de Arkane Austin —encontrándose en este momento con una media en Metacritic de 59 en Xbox Series X|S y 56 en PC. Esto, en palabras de Phill Spencer para Kinda Funny, ha sorprendido a Xbox. Ya que en las simulaciones de reseñas de Redfall los puntajes eran al menos diez puntos más altos.

Phil Spencer gets honest about Redfall: pic.twitter.com/JUoqTrlLvU — Kinda Funny (@KindaFunnyVids) May 4, 2023 En el ‘podcast’, Spencer afirmó que Redfall tendrá el mismo tratamiento que juegos como Sea of Thieves para mejorar a futuro la experiencia de usuario.

Redfall es uno de los 15 juegos peor reseñados de Steam

Steam 250, recopila las reseñas de juegos de la plataforma de Valve con peores calificaciones de los usuarios. Redfall ocupa el lugar número 14, por encima de juegos nefastos como Umbrella Corps —puesto 15— y eFootball 2023 —puesto 26—. Redfall ha conseguido este bajo nivel de aceptación no sólo de los bugs, que son frecuentes e incluso hasta graciosos de lo absurdos que son, sino también por los gráficos y la sensación de vacío en su mundo abierto. A esto hay que sumarle la falta de emparejamiento en línea —el cual solo se puede con amigos— en un juego cooperativo y la inteligencia artificial —que de inteligente tiene más bien poco— que a veces ni teniendo enfrente al jugador la ataca.

Redfall pierde miles de jugadores en tan solo tres días

Según Steam DB, a tan solo horas de su lanzamiento, Redfall contaba con cerca de 6.000 jugadores en línea. Esto es tres veces menos que el número de jugadores activos cuándo fue lanzado Deathloop, el cual para llegar a los 6.000 de Redfull tuvo que esperar más de un mes. Actualmente, en Steam, se encuentran cerca de 1.200 jugadores activos en Redfall y es probable que esta cifra llegue a los tres dígitos, lo cual sería una estaca más para el corazón del juego de Arkane Austin.

¿Qué ha dicho Arkane al respecto?

Muchos jugadores están desconcertados por el silencio casi sepulcral de Arkane. Ya que lejos de compartir la ya clásica imagen de disculpas en Twitter, el estudio aún no se ha pronunciado sobre el lanzamiento de Redfall. Todo esto mientras continua con su campaña publicitaria en redes sociales.

En nuestra reseña de Redfall concluimos que «RedFall cuenta con una jugabilidad —que si bien no inventa la rueda— hace divertida la experiencia de enfrentar a vampiros. Explorar casas encantadas o subir a las azoteas para buscar un punto favorable cumplen con divertir al jugador. No obstante, el ritmo de la historia junto a los errores y deficiencias del cooperativo logran opacar el trabajo de Arkane. Sin embargo, el juego se encuentra en Xbox Game Pass y con la experiencia de otros títulos de Microsoft como Sea of Thieves, no es descabellado afirmar que en unos meses estemos hablando de un juego no diferente, pero sí mejor.»

