Redfall (Steam) – Reseña

Redfall

En resumen

RedFall cuenta con una jugabilidad —que si bien no inventa la rueda— hace divertida la experiencia de enfrentar a vampiros. Explorar casas encantadas o subir a las azoteas para buscar un punto favorable cumplen con divertir al jugador. No obstante, el ritmo de la historia junto a los errores y deficiencias del cooperativo logran opacar el trabajo de Arkane. Sin embargo, el juego se encuentra en Xbox Game Pass y con la experiencia de otros títulos de Microsoft como Sea of Thieves, no es descabellado afirmar que en unos meses estemos hablando de un juego no diferente, pero sí mejor.