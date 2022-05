Si te gustan los juegos de carreras tipo futuristas, esta última novedad te puede llamar la atención. Después de todo, hace pocas horas fue anunciada la fecha de lanzamiento de Redout 2, la secuela del título perteneciente a 34BigThings.

Según sus propios creadores, ambas entregas de Redout se han inspirado en grandes clásicos de carreras como lo son F-Zero y Wipeout. En otras palabras, veremos pistas con un ambiente futurista, velocidades inimaginables, mucho uso del neón y situaciones que desafían a la propia gravedad.

La fecha de lanzamiento oficial de Redout 2 es el próximo jueves 26 de mayo. Estará disponible para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X/S, PS4, PS5 y PC (Steam y Epic Games Store). No obstante, todavía no hay un precio de venta aproximado.

¿Qué sabemos de Redout 2, más allá de su fecha de lanzamiento?

Según el perfil oficial de Steam, el juego tendrá un modo trayectoria el cual ofrecerá hasta 36 pistas distintas con la opción de poder cruzarlas al revés. Además, esto implicará la existencia de carreras de arena, contrarreloj y hasta enfrentamientos contra jefe.

Por otro lado, habrá competencia contra otros pilotos en el modo multijugador. Las carreras tendrán hasta 12 participantes y habrá temporadas que ofrecerán recompensas según el desempeño.

Para finalizar, también habrá formas de personalizar los vehículos. Concretamente, se puede elegir entre 12 chasis distintos y se pueden agregar distintos elementos a la nave: propulsores, estabilizadores, timones, parachoques, imanes, alas, alerones, motores de cohete, pintura, etc. Básicamente, se podrá hacer lo que quiera con la apariencia del vehículo.

Fuente: 34BigThings