Recibe un regalo por tener GTA: The Trilogy – The Definitive Edition en PC

Rockstar Games había anunciado anteriormente que iba a compensar a sus seguidores por la calidad de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, hecho que se dio por los errores de lanzamiento y el estilo gráfico de los personajes. Parece que esta promesa se hizo realidad, pues la empresa está dando un regalo a los jugadores que hayan adquirido el título en PC.

En este caso, se trata de una promoción que otorga un regalo a todos aquellos que hayan adquirido GTA: The Trilogy – The Definitive Edition en la versión para computador. Lo interesante del caso no es solo recibir algo gratis, sino que se puede elegir una muy opción de una lista nada despreciable. Son siete elementos de los cuales al menos cinco son videojuegos completos.

¿Qué regalo puedo recibir por tener GTA: The Trilogy – The Definitive Edition?

Recuerda: ya debes poseer una copia de la trilogía definitiva para que cualquiera de las siguientes opciones sea gratuita. La lista de candidatos a unirse a tu biblioteca es la siguiente:

Grand Theft Auto V: Premium Edition.

Grand Theft Auto IV: Complete Edition.

Max Payne 3.

LA Noire.

Bully: Scholarship Edition.

Una tarjeta de Gran Tiburón Blanco para GTA Online.

55 Barras de Oro para Red Dead Online.

Para acceder al regalo, solo tienes que adquirir cualquiera de la lista en la página oficial de Rockstar Games o en su aplicación para escritorio. Si prefieres obtener más de uno, se puede aprovechar otros descuentos de entre 40 y 70%. La propia trilogía cuesta un 20% menos en caso de no haberla comprado todavía.

Fuente: Rockstar Games