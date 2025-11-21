Regalos, códigos y drops para reclamar durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]

Como es tradición, los seguidores de Pokémon no necesitan estar presentes en los torneos oficiales para recibir en forma de celebración los diferentes regalos, códigos y drops para Pokémon Scarlet / Violet, Pokémon TCG Live, Pokémon GO y Pokémon Unite en el marco del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026. Sigue las competencias a través de Twitch (con Twitch Drops habilitados) o YouTube para obtener las respectivas recompensas.

Pokémon Scarlet / Violet

Federico Camporesi alcanzó la cima de la División Máster del Campeonato Internacional de Norteamérica 2025 con la ayuda de Whimsicott y ahora puedes tenerlo en tu equipo. Este Whimsicott especial cuenta con los mismos movimientos y estadísticas que el de Federico, así que pruébalo en tu propio equipo competitivo. Con Fuerza lunar, Viento afín, Pantalla de luz y Otra vez, es el apoyo perfecto para controlar la velocidad.

Código: LA1C26TA1LW1ND

Esta contraseña solo se puede usar una vez por partida guardada a través de la función Regalo Misterioso. Caducará el 30 de noviembre del 2025 a las 6:59 pm hora Colombia.

Pokémon TCG Live

Impulsa tu colección de expansión Megaevolución – Llamas Fantasmales del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon con cuatro paquetes de mejora gracias a un código revelado durante la transmisión. Quienes sigan la transmisión en vivo en Twitch.tv de Pokémon TCG durante al menos 60 minutos, recibirán un código a través de los drops de Twitch. Este código caducará el 23 de diciembre del 2025 a las 2:59 am hora Colombia.

Puedes ganar recompensas aún más increíbles, incluyendo dos cartas raras con ilustración especial, dos cartas ultrarraras, una chaqueta LAIC de Mega Venusaur para el avatar y un set de accesorios para mazos con temática de Mega Venusaur.

Pokémon GO

Araquanid es uno de los Pokémon que ayudó a ItsAXN a obtener la victoria en el Campeonato Internacional de Pokémon GO Norteamérica de 2025. Si sintonizas la transmisión del LAIC de 2026, podrás enfrentarte a la Liga de Combates GO con el tuyo. Activa las Recompensas de Twitch en tu cuenta, sintoniza Twitch.tv/PokemonGO durante el LAIC y mira la transmisión durante al menos 30 minutos para recibir una Investigación Temporal única en Pokémon GO, que te recompensará con un encuentro con tu propio Araquanid.

Esta Investigación Temporal también incluye 15 Caramelos Dewpider XL, 15 MT de Ataque Rápido, 15 MT de Ataque Cargado y una MT de Ataque Cargado Élite. Esta promoción expirará el 28 de noviembre de 2025 a las 6:00 pm hora Colombia.

Pokémon Unite

Los jugadores de Pokémon Unite pueden conseguir un par de recompensas durante LAIC. Asegúrate de tener activadas las Twitch Drops, sintoniza Twitch.tv/PokemonUnite y mira la transmisión durante al menos 30 minutos para ganar un emblema de potenciación de Venusaur platino. Este objeto se puede usar para modificar las estadísticas de tus Pokémon. Ambos objetos se pueden canjear hasta el 31 de diciembre del 2025 a las 6:59 pm hora Colombia.