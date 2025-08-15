Regalos digitales que puedes reclamar del Campeonato Mundial Pokémon 2025

El Campeonato Mundial Pokémon 2025 está en su momento veraniego más caliente en Anaheim, California. Del 15 al 17 de agosto, los asistentes y participantes a los diferentes torneos de Pokémon Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokémon GO y Pokémon Unite, disfrutarán de un fin de semana completamente dedicado a la experiencia Pokémon. Pero no solo quienes estén presencialmente en Anaheim gozarán de los beneficios, sino todos los fanáticos y seguidores que sintonicen los combates en las diferentes transmisiones oficiales y los juegos para Nintendo Switch/móviles.

Pokémon Scarlet / Violet: Farigiraf de Luca Ceribelli

Luca Ceribelli alcanzó la cima de la División Máster del Campeonato Mundial de Videojuegos del año pasado con la ayuda de Farigiraf y ahora puedes unirlo a tu equipo. Con un conjunto de movimientos que incluye Ruido Psíquico, Juego Sucio, Mano Amiga y Espacio Raro, el Pokémon cuellilargo ayudó a su equipo a tomar la delantera durante la final de Luca.

No te pierdas la transmisión oficial del Mundial 2025 para obtener una contraseña que puedes usar en la función Regalo Misterioso de tu juego Pokémon Scarlet / Violet y recibir el Farigiraf de Luca Ceribelli. Este Farigiraf especial tiene los mismos movimientos y estadísticas que el de Luca, así que pruébalo en tu propio equipo competitivo.

Esta contraseña solo se puede usar una vez por cada archivo de guardado. Se necesitan aproximadamente de 1 a 1,5 horas de juego para acceder a la función Regalo Misterioso, donde puedes ingresar la contraseña. Esta contraseña caducará el 22 de agosto del 2025 a las 6:59 pm hora Colombia.

JCC Pokémon Live: Tynamo, Eelektrik, Eelektross, Hilda y el Plan de N

Da un impulso a tus colecciones del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon: Escarlata y Púrpura – Fulgor Negro / Llama Blanca con tres cartas raras ilustradas que representan la cadena de evolución completa de Tynamo, Eelektrik y Eelektross, además de dos cartas de Partidario ultra raras: Hilda y el Plan de N.

Tynamo, Eelektrik, Eelektross, Hilda y el Plan de N se pueden canjear hasta el 25 de agosto de 2025 a las 9:59 pm hora Colombia.

Drops de Twitch de JCC Pokémon Live

Además, quienes sigan el canal de Twitch de JCC Pokémon durante el Mundial recibirán una caja de baraja, fundas para cartas y monedas temáticas del Campeonato Mundial de este año en JCC Pokémon Live, así como la cadena completa de evoluciones de Deino, Zweilous y Hydreigon ex como Drops de Twitch. Si sintonizas a un ‘costreamer’ asociado en Twitch, también podrás obtener una carta rara ilustrada de Frillish, así como cartas raras ilustradas especiales de Jellicent ex, Hilda y el Plan de N para añadir a tu colección de JCC Pokémon Live.

Los Drops de Twitch de JCC Pokémon Live del Mundial 2025 se pueden canjear hasta el 18 de septiembre de 2025 a las 11:59 pm hora Colombia.

JCC Pokémon Pocket: Relojes de arena maravillosos y Relojes de arena de sobre

Si activas los Twitch Drops en tu cuenta y te conectas a Twitch.tv/PokemonTCG durante al menos 45 minutos, recibirás un Twitch Drop por 12 relojes de arena maravillosos y 12 relojes de arena de sobre. Este canje vencerá el 31 de julio de 2026 a las 9:59 am hora Colombia.

Pokémon GO: investigación temporal con Skarmory

Skarmory es uno de los Pokémon que ayudó a Yekai0904 a ganar el Campeonato Mundial de Pokémon GO 2024. Si te conectas a la transmisión en vivo del Mundial 2025, podrás participar en la Liga Combates GO con el tuyo.

Activa los Twitch Drops en tu cuenta de Twitch, conecta al canal el 15 de agosto y mira durante al menos 30 minutos para recibir una Investigación temporal única en Pokémon GO que te recompensará con un encuentro con tu propio Skarmory. Esta Investigación Temporal también incluye Caramelos Skarmory XL y una MT Élite Cargada. El canje finaliza el 30 de agosto de 2025 a las 4:00 pm hora Colombia.

Si también sintonizas Twitch.tv/PokemonGO el 16 de agosto y miras durante al menos 30 minutos, podrás recibir una Investigación Temporal única en Pokémon GO que te permitirá elegir entre tres caminos que incluyen encuentros con los siguientes Pokémon populares en el juego competitivo:

Lapras, Sableye, Lileep

Squirtle, Stunfisk, Inkay

Sentret, Paldean Wooper, Wimpod

Este canje finaliza el 30 de agosto de 2025 a las 4:00 pm hora Colombia.

Pokémon Unite: emblema de Mejora de Murkrow Platino y pegatina del Mundial 2025

Los jugadores de Pokémon Unite pueden ganar premios geniales durante el Mundial. Mira la transmisión en vivo para descubrir un código de regalo que te permitirá obtener una pegatina del Mundial 2025. Asegúrate de tener activados los Twitch Drops y sintoniza Twitch.tv/PokemonUnite durante el fin de semana para obtener los siguientes artículos:

15-16 de agosto: Caja de Selección de Licencia Limitada

Mira la transmisión durante 30 minutos.

15-16 de agosto: Caja de Selección de Moda

Mira la transmisión durante 60 minutos.

15-17 de agosto: Emblema de Potenciador Murkrow Platino

Mira la transmisión durante 30 minutos.

17 de agosto: Caja de Regalo (otorga aleatoriamente una Caja de Selección de Holowear, una Caja de Selección de Licencia Unite o una Caja de Selección de Moda)

Mira la transmisión durante 30 minutos.

17 de agosto: 500 Monedas Aeos

Mira la transmisión durante 10 minutos.

Todos los artículos solo se pueden canjear una vez y el canje vencerá el 9 de octubre de 2025 a las 10:00 am hora Colombia.