Reggie Fils-Aimé sobre el forzado lanzamiento de Game Boy Micro en América

Game Boy Micro es uno de los sistemas portátiles más fascinantes de Nintendo. Goza de una pantalla donde los pixeles sobresalen por su definición/colores y su tamaño lo hace verdaderamente portátil, más que cualquier smartphone. Algunos jugadores con manos grandes podrían quejarse a la hora de largas jornadas en el dispositivo, pero nada que demerite su factor «Micro».

Además, es compatible con toda la librería de Game Boy Advance y eso es mucho decir. Pese a que sacrifique los cartuchos de Game Boy y Game Boy Color.

Con esto en mente, cuesta creer que Nintendo of America no estuviese muy complacida con la última consola de la familia Game Boy. Gracias al reciente lanzamiento del libro Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo, escrito por el expresidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, conocemos anécdotas cercanas sobre la Gran N. Una de ellas tiene que ver con Game Boy Micro.

GamerFocus entrevistó a Reggie Fils-Aimé en E3 2018.

Tras el lanzamiento de Nintendo DS en noviembre del 2004, Nintendo apareció en E3 2005 promocionando su próxima portátil, que lanzaría en septiembre del mismo año. Una segunda variante de Game Boy Advance pero más pequeña y sin compatibilidad con Game Boy / Color. Según Fils-Aimé, esto fue resultado de un «pensamiento aislado» que tenía la compañía en aquel entonces.

Fils-Aimé era en ese momento vicepresidente ejecutivo de ventas y mercadeo. La división americana planeaba cerrar la línea GBA con una promoción de Black Friday que acabaría con el inventario de las portátiles, para enfocarse en el recientemente lanzado Nintendo DS. Pero a comienzos de 2005, Nintendo Japón reveló sus planes de lanzar Game Boy Micro. Por la forma en que estaba estructurada Nintendo, Reggie afirma que los equipos de producto y desarrollo con más cercanía a la rama japonesa, sabían de esto mucho antes que él.

«Desde mi punto de vista, el concepto de Game Boy Micro no tenía cabeza. El hardware era excepcionalmente pequeño, no solo los botones eran difíciles de manipular para un adulto, sino que su pantalla era pequeña. Esto iba en contra de la tendencia de mercado por pantallas más grandes.»

Game Boy Micro: minimalista y perfectamente portable.

El desarrollo de Game Boy Micro por supuesto continuó y Nintendo of America fue «forzada» a lanzar el sistema. «Debimos acordar que este producto sería una distracción en nuestro mercado y así no introducirlo acá [en América] o cancelar el proyecto de forma global. Al trabajar juntos habríamos logrado un resultado diferente», señala Fils-Aimé.

Game Boy Micro efectivamente recibió «resultados deslucidos», de acuerdo con Fils-Aimé. Vendiendo menos de un millón de unidades en su primer mes y menos de dos millones después de cuatro meses. Hasta su descontinuación en marzo del 2007, el sistema vendió en total 2.42 millones de unidades.

Reggie Fils-Aimé presentando el Game Boy Micro en E3 2005.

Cuando Reggie ascendió a presidente de Nintendo of America, usó Game Boy Micro como un momento de enseñanza para la compañía. «La lección: el liderazgo de compañías necesita una constante comunicación sobre las prioridades. Como presidente, mi solución fue instaurar reuniones semanales con el equipo de líderes ejecutivos para revisar las prioridades claves y nuestro progreso en ellas.»

Una decisión inicialmente impopular con algunos ejecutivos de NoA, pero con notables beneficios comunicativos a corto plazo.

Aún así, Game Boy Micro es una pequeña joya de las consolas portátiles, que atrae todas las miradas y cuyos precios naturalmente se han disparado con el paso de los años.

Vía: VGC