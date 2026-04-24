Regresa High School of the Dead, luego de 15 años tendrá un videojuego oficial

Han pasado15 años sin noticias de High School of the Dead, pero ahora CTW Inc. ha confirmado el lanzamiento oficial de «High School of the Dead Day 0» (HOTDZero). Este nuevo título, inspirado en el popular anime de zombis y colegialas basado en el manga de los hermanos Daisuke Sato y Shouji Sato, el cual estará disponible de forma global a través de la plataforma G123, permitiendo a los usuarios acceder al juego de manera gratuita y sin necesidad de descargas.

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¿Cuándo sale y cómo es el juego High School of the Dead Day 0?

El lanzamiento de High School of the Dead Day 0 se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril de 2026. Para los interesados en participar desde el primer día, el proceso de prerregistro continúa abierto a través de tres canales oficiales: la página web del juego, su cuenta oficial en X (Twitter) y mediante WhatsApp. Quienes se registren podrán optar a recompensas exclusivas, como llaves para cajas de suministros y una apariencia especial de «Kunoichi» para Saeko Busujima. High School of the Dead Day 0 contará con soporte para varios idiomas, incluidos inglés, japonés, coreano y chino tradicional, pero español aún no ha sido confirmado por los desarrolladores. En el juego, los usuarios podrán disfrutar de arte inédito y escenarios recreados fielmente de la serie original.

«High School of the Dead Day 0» es un juego de defensa de torres con elementos roguelike, diseñado para ofrecer una experiencia distinta en cada partida. Los jugadores asumirán el papel de Takashi Komuro y deberán gestionar estratégicamente a sus aliados para sobrevivir a los ataques de las hordas de zombis. El título destaca por sus controles sencillos adaptados para dispositivos móviles, tabletas y computadoras, funcionando directamente en navegadores web. Además, se ha confirmado que todos los aliados pueden desbloquearse progresando en el juego sin necesidad de realizar compras.

¿Cuál es la historia de High School of the Dead Day?

Todo sucedió de repente, los muertos comenzaron a levantarse y Japón se sumió en un caos total. Cuando estos monstruos empiezan a aterrorizar un instituto, Takashi Kimuro se ve obligado a matar a su mejor amigo después de que este fuera mordido y se uniera a las filas de los muertos vivientes. Jurando proteger a Rei Miyamoto, la novia del hombre al que acaba de ejecutar, logran escapar de la horda de zombis que se tomó el instituto, solo para encontrarse con una sociedad que ya se ha derrumbado.

Pronto, Takashi y Rei se unen a otros estudiantes en un viaje para encontrar a sus familiares y descubrir qué causó esta abrumadora pandemia. A ellos se unen Saeko Busujima, la hermosa presidenta del Club de Kendo; Kouta Hirano, un otaku con un fetiche por las armas de fuego; Saya Takagi, la hija de un político influyente; y Shizuka Marikawa, la atractiva enfermera de la escuela. ¿Será suficiente la fuerza combinada de estos individuos para vencer este apocalipsis de muertos vivientes?

El manga de Highschool of the Dead inició su publicación en la revista Monthly Dragon Age en septiembre de 2006. Sin embargo, la obra quedó inconclusa y fue cancelada tras el fallecimiento del escritor Daisuke Satō el 22 de marzo de 2017. Ante este suceso, el ilustrador Shōji Satō decidió no continuar con la historia, manifestando que le resultaba difícil retomar el proyecto sin su compañero y hermano debido al profundo sentimiento de tristeza que le generaba.

Vía: Japanese Anime Games