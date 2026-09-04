Remacth x Blue Lock: esta es la fecha de inicio de la colaboración

Durante la presentación del State of Play de septiembre de 2026, el estudio Sloclap anunció oficialmente la colaboración entre Rematch y el anime Blue Lock. Esta colaboración une la energía y el estilo característicos de ambas franquicias —las cuales pueden tener más en común de lo que muchos piensan— en las canchas digitales. El anuncio incluyó un breve adelanto en el que se mostró un vistazo inicial a varios personajes icónicos de la serie animados para esta experiencia. Entre las figuras confirmadas que formarán parte de este cruce de universos se encuentran Yoichi Isagi, Meguru Bachira, Seishiro Nagi y Rin Itoshi.

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¿Cuándo inicia la colaboración entre Rematch y Blue Lock?

Pierre Tarno, director creativo de Rematch, señaló que la comunidad de jugadores había solicitado esta integración desde la revelación inicial del título. Asimismo, destacó que el equipo de desarrollo es fanático de la obra escrita por

Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura. Sin embargo, Tarno espera que, los jugadores se den cuenta que dentro de la dinámica de Rematch, incluso los mayores egoístas requerirán del trabajo en equipo para alcanzar la victoria.

La colaboración entre Rematch y Blue Lock estará disponible de manera oficial a partir del 24 de septiembre. Ese día, los fanáticos podrán acceder a los contenidos temáticos desarrollados para este evento especial dentro del título. Rematch es un juego de fútbol de ritmo acelerado en tercera persona con modalidades de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5, donde no existen faltas ni fueras de juego. Lanzado en junio de 2025, el título está disponible en PC, PlayStation y Xbox Game Pass, registrando más de 6 millones de jugadores únicos. Los detalles adicionales sobre los contenidos específicos del evento se darán a conocer próximamente.

¿Cuál es la historia de Blue Lock (ブルーロック)?

Después de una derrota desastrosa en la Copa del Mundo de 2018, el equipo de Japón lucha por reagruparse. Sin embargo, solo falta una cosa para poder tener el equipo «perfecto». Esto es un delantero con potencial de ‘ace striker’, o goleador como le llamamos en Latinoamérica.

La Unión de Fútbol de Japón está empeñada en crear un delantero que tenga hambre de goles y sed de victoria. Esto con el fin de que él pueda ser el instrumento decisivo para darle la vuelta a un partido perdido. Para lograr encontrar a este goleador, han reunido a 300 de los mejores jugadores juveniles del país. ¿Quién será ese ‘ace striker’ o goleador que traerá la victoria al equipó de Japón? El ‘manga’ Blue Lock debutó en la revista 2018 Shōnen Magazine de la editorial Kodansha en el año 2018. Este ‘manga’ aún sigue en publicación y hasta el momento tiene 158 capítulos compiladores en 18 volúmenes o ‘tankōbon’. El ‘anime’ Blue Lock se encuentra disponible en Crunchyroll con subtítulos y doblado al español de Latinoamérica.