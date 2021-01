Reviven esperanzas de un ‘remake’ de Crisis Core: Final Fantasy VII

No cabe duda de que el ‘remake’ de Final Fantasy VII, publicado en abril de 2020, fue un éxito absoluto que conquistó a la crítica y al público. Pueden leer nuestra reseña aquí. Además de su ya anunciado segundo capítulo, parece que Square Enix pretende exprimir de nuevo este capítulo de la saga y algunos esperanzados creen que podríamos ver un ‘remake’ de Crisis Core: Final Fantasy VII. Este es el ‘spin-off’ protagonizado por Zack que salió para PSP en 2007.

La razón de esto es que el sitio web Chizai-Watch reveló que, el pasado diciembre, Square Enix archivó un trío de marcas registradas relacionadas con FFVII: Ever Crisis, The First Soldier y el logo de la Compañía Shinra. Algunos creen que el primer nombre podría referirse a una nueva versión o ‘remake’ de Crisis Core.

Por su parte, The First Soldier es una clara alusión a Sephirot. ¿Podría tratarse de un juego en el que controlemos a este carismático villano? También es posible que estas nuevas marcas registradas no se refieran a videojuegos sino a otros productos, incluso series animadas.

Ya veremos qué decide hacer Square Enix con estos nombres y si en verdad podríamos ver de nuevo a Zack. Mientras tanto, estamos a la espera del lanzamiento de Final Fantasy VII Remake para plataformas diferentes a PlayStation, lo cual podría ocurrir poco después de un año de su lanzamiento. Tal vez tengamos el anuncio de una sorpresa pronto.

Via: Gematsu

Fuente: chizai-watch