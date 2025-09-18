Remake de Assassin’s Creed: Black Flag no se ha confirmado pero ya surgieron más detalles de mecánicas RPG, contenido extra y lanzamiento

De acuerdo con la publicación francesa Jeux Vidéo Magazine, que ha publicado información sobre juegos de Ubisoft en el pasado, hay nuevos detalles sobre el aún no confirmado ‘remake’ de Assassin’s Creed IV: Black Flag. Según las fuentes anónimas, parece probable que el juego se lance en marzo del 2026, pero no es algo completamente seguro dada la cantidad de trabajo pendiente. Se reporta que Ubisoft Singapur, que anteriormente trabajó en el elemento de batalla naval de Black Flag y posteriormente desarrolló su sucesor, Skull and Bones, lidera el desarrollo del ‘remake’, con el apoyo de otros estudios como Ubisoft Bordeaux (Mirage) y Ubisoft Belgrade.

Según el medio francés, están eliminando partes de las secciones del Black Flag original y se están reemplazando con más contenido de la era pirata, lo que resulta en un juego más extenso. Se estima que se han añadido alrededor de cuatro horas de contenido adicional, incluyendo una sección sobre el personaje de Mary Read, que se eliminó del juego original. Al parecer el ‘remake’ contará también con mecánicas propias de los RPG, similares a las de títulos recientes de Assassin’s Creed. Especialmente en cuanto al inventario y los sistemas de botín, así como en las estadísticas de combate, armas y equipo.

También se afirma que Ubisoft planea eliminar los tiempos de carga para que los jugadores puedan navegar a cada ubicación en una secuencia ininterrumpida, algo que ya es posible en Assassin’s Creed Odyssey, y añadirá más contenido a las islas más pequeñas del mapa, que en el juego original solían contener solo uno o dos cofres. El ‘remake’ utilizará la última versión del motor Anvil de Ubisoft, utilizado en Assasin’s Creed Shadows; como es lógico, tendrá un mejor aspecto que el original. Los jugadores no deben esperar que las consolas de la generación actual se vean forzadas al límite.

Ubisoft aún no ha confirmado la existencia de un ‘remake’ de Black Flag, a pesar de los reportes.