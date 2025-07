‘Remake’ de Dragon Quest 7 podría estar en desarrollo y salir por esta fecha

Square Enix estaría trabajando en un ‘remake’ completo de Dragon Quest 7 tras el éxito de Dragon Quest 3 HD-2D Remake a finales del 2024. De acuerdo con mp1st, Square Enix describe el proyecto específicamente como un ‘remake’, en lugar de una remasterización, lo que significa que el clásico RPG del primer PlayStation, lanzado en el año 2000 en Japón y 2001 en América, recibirá más que una simple actualización gráfica.

Según el informe, el juego tiene previsto lanzarse en el último trimestre del año fiscal actual o a principios del siguiente. Es decir, Square Enix pretende lanzarlo en los primeros meses del 2026 pero no se descarta 2027. Esta no sería la primera vez que Dragon Quest 7 es relanzado. En 2013, salió un ‘remake’ exclusivamente para 3DS en Japón, que llegó a todo el mundo en 2016 como Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past. Desarrollado por ArtePiazza, un cambio importante fue la visibilidad de los encuentros con enemigos en lugar de aleatorios, mientras que el lanzamiento internacional tuvo nueva localización.

Square Enix no ha anunciado oficialmente un ‘remake’ 3D de Dragon Quest 7. Por ahora, el estudio encargado está preparando el lanzamiento de Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake, que llegará a Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam/Windows) hasta el 30 de octubre del presente año.