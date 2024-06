Remake de Final Fantasy IX y más juegos aparecen en filtración de Epic Games Store

Las bases de datos de las tiendas de videojuegos suelen ser una fuente bastante confiable en cuanto a filtraciones. Ya que muchas de estas son de libre acceso, los estudios se suelen «proteger» poniendo nombres claves a los títulos que van a lanzar y que no han anunciado oficialmente, pero a veces eso no basta. Gracias a EpicDB —el equivalente a SteamDB de Epic Games Store— hubo una filtración de detalles sobre juegos que supuestamente llegarían en el futuro a la tienda como Final Fantasy IX, FFXVI, Turok, The Last of Us Part II y más.

Analizando la información organizada por distribuidores que encontramos en EpicDB podemos ver nombres clave muy llamativos como Yamane, Butterkaka, Skobeloff, Momo y Baby en Square Enix; Axel, Miller, Terra y Warren en Sega; y Kondo, Karrak y Utah en Sony Interactive Entertainment, entre otros.

A simple vista, estos nombres no nos dicen nada, pero si miramos más a fondo podemos encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo si entramos a los detalles del título llamado ‘Momo’ de Square Enix podemos ver que tendrá DLC y bonos de compra anticipada llamados ‘Thief’s Knives’ y ‘Tetra Master Starter Pack’. Los conocedores de los juegos de Square Enix saben que estos nombres están relacionados con FFIX. Por lo tanto, la filtración de Epic Games Store prácticamente confirmó el largamente rumoreado ‘remake’ o ‘remaster’ de Final Fantasy IX.

En total, estos son algunos de los nombres código que han sido identificados:

Momo: Final Fantasy IX

Skobeloff: Final Fantasy XVI

Utah: The Last of Us Part II

Turok

El juego de Turok de Saber Entertainment ni siquiera se molestó en ocultarse bajo un nombre clave.

Parece que Epic Games está al tanto de la filtración y está tomando medidas al respecto. Poco después de que esta información se hizo pública en foros y redes sociales, EpicDB quedó fuera de línea.