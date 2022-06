El legendario juego de James Bond desarrollado por RARE para Nintendo 64 fue el primer FPS para muchos jugadores y es comprensible que lo recuerden con tanto cariño. A lo largo de los años se ha hablado mucho sobre un ‘remake’ de GoldenEye 007 y muchos olvidan que se hizo realidad para Wii en 2010 y el año siguiente para Xbox 360 y PS3. Pero los rumores de otro ‘remake’ diferente han aumentado recientemente.

En enero de 2022, el sitio web TrueAchievements reveló una lista de logros que supuestamente pertenecerían a una nueva versión o ‘remake’ de GoldenEye 007 directamente de los servidores de Xbox Live. En ese momento, algunos se atrevieron a decir que el juego estaba a punto de ser anunciado oficialmente, pero los meses pasaron y hubo silencio al respecto.

Ahora, este listado de logros fue redescubierto en el sitio web de Xbox por el conocido informante Wario64.

El lugar en que se encontraron estos logros no podría ser más oficial. Podemos estar bastante seguros que un anuncio está cerca, ¿pero qué es realmente este juego? No estamos seguros. Todo parece indicar que en realidad se trata de un ‘remake’ de GoldenEye 007 para plataformas Xbox. Pero hay quienes no descartan que se trate de una remasterización, versión HD o simple relanzamiento del original.

Solo faltan unos días para la presentación de juegos de Xbox y Bethesda. Es muy probable que nos enteremos de algo oficial viendo ese evento.

Via: Wario64

Fuente: Xbox Live