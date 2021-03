No podemos negar el ‘poder’ que tiene un nombre conocido en el mundo de los videojuegos. Por eso es que los ‘remakes’ son tan populares. Square Enix —que ha tenido un gran éxito no solo con el ‘remake’ de Final Fantasy VII, sino con los de títulos como la saga Mana— ha llegado a un acuerdo con Forever Entertainment para que estos últimos desarrollen «un nuevo ‘remake’ basado en una de las propiedades intelectuales de la empresa».

El problema es que no sabemos cuál es esa propiedad intelectual. Los fanáticos de los viejos juegos de esa empresa llevan años esperando relanzamientos, ‘remakes’ o remasterizaciones de clásicos como Chrono Trigger, Parasite Eve, Vagrant Story y Brave Fencer Mushashi, entre muchos otros. Lo que sí sabemos es que se tratará de un lanzamiento mundial. Se dará una gran revelación con el comienzo de su campaña promocional.

La empresa que desarrollará este misterioso ‘remake’ para Square Enix es Forever Entertainment. Esta es principalmente conocida por el ‘remake’ de Panzer Dragoon, cuya reseña pueden leer aquí. En este momento se están encargando del desarrollo de los ‘remakes’ de Panzer Dragoon Zwei, The House of the Dead y su secuela.

¿De qué juego les gustaría que fuera este ‘remake’? Esperamos sus respuestas en los comentarios y en redes sociales.

Via: Gematsu

Fuente: Forever Enterainment