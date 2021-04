Los juegos ambientados en una galaxia muy, muy lejana no escasean. Además de Star Wars Jedi: Fallen Order, la última entrega nueva de la serie, los fanáticos también han disfrutado recientemente de relanzamientos de títulos clásicos como Republic Commando y Racer. ¿Qué depara el futuro a Star Wars en la industria de los videojuegos? Si bien Electronic Arts —que mantuvo exclusividad de la licencia para hacer juegos de la franquicia por una década— ha dado a conocer que sigue trabajando en proyectos basados en la épica espacial de George Lucas, parece que Ubisoft Massive desarrollará el próximo título AAA de Star Wars.

Sin embargo, parece que eso no será todo. Un reciente reporte del periodista de Bloomberg Jason Schreier —que ha demostrado ser una fuente confiable en el pasado— apunta a que un ‘remake’ de Star Wars: Knights Of The Old Republic (KOTOR) está en desarrollo.

¿Qué estudio será responsable del ‘remake’ de Star Wars: Knights Of The Old Republic (KOTOR)?

Jason Schreier

Al final de la última edición del podcast MinnMaxShow, Schreier dio a conocer que Electronic Arts no es el responsable del ‘remake’ de Star Wars: Knights Of The Old Republic (KOTOR). Según el periodista, dicha responsabilidad está en manos de Aspyr Media. Esta es la misma compañía que se encargó de los relanzamientos de Republic Commando, Racer, Jedi Knight II: Jedi Outcast y Knights Of The Old Republic II. Eurogamer ha hecho eco de esta información.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento?

Por el momento, el ‘remake’ de Star Wars: KOTOR no tiene fecha de lanzamiento.

¿A qué plataformas llegará?

Se desconoce a qué plataformas podría llegar Star Wars: Knights Of The Old Republic.

¿De qué trata Star Wars: Knights Of The Old Republic (KOTOR)?

Desarrollado por BioWare en 2003, antes de ser adquirido por Electronic Arts, Star Wars: Knights Of The Old Republic (KOTOR) es un RPG que utiliza el sistema d20 de la 3ª edición de Calabozos y Dragones. Por este motivo, los combates son por turnos. Adicionalmente, los jugadores deben crear un avatar, personalizar tanto sus habilidades como su apariencia y tomar decisiones que determinarán si se une a los Jedi o al lado oscuro de la Fuerza.

La historia se ambienta 4000 años antes de la formación del Imperio Galáctico y comienza con el ataque del Sith Darth Malak al crucero Endar Spire, donde se encuentra estacionado el protagonista. Tras escapar con vida, los jugadores terminan en el planeta Taris. Ahí, tienen libertad para explorar el planeta y amasar aliados para hacer frente a Darth Malak.

Hasta el día de hoy, Knights Of The Old Republic (KOTOR) es considerado como uno de los mejores juegos de Star Wars. Esto no solo se debe a sus mecánicas, sino a la forma en que expandió la mitología de la franquicia. Un ‘remake’ ha sido solicitado desde hace un tiempo.

¿Qué diferencias tendrá el ‘remake’ con respecto al lanzamiento original?

Según Eurogamer, el ‘remake’ de Star Wars: Knights Of The Old Republic implementará elementos de su secuela y modificará aspectos de la historia para que se ajusten al canon.

Fuentes: MinnMaxShow, Eurogamer