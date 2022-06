Remake de The Last of Us para PS5 y PC, así como un título multijugador online en desarrollo

Los rumores sobre un ‘remake’ del primer The Last of Us (2013) venían desde hace algún tiempo sonando fuerte. Por medio de Twitter, el conocido usuario Wario64 dio a conocer horas atrás un listado accidental de Sony que confirmaba dicho título.

The Last of Us Part I (PS5 standard/Firefly Edition) up for preorder at PS Direct ($69.99/$99.99) https://t.co/HTMHHsMi6v



trailer: https://t.co/dumiWe62Kj pic.twitter.com/I7HNA3wD2X — Wario64 (@Wario64) June 9, 2022

Durante la presentación del Summer Game Fest con Geoff Keighley, Neil Druckmann –de Naughty Dog– habló sobre la serie de HBO y confirmó oficialmente que The Last of Us ha sido reconstruido desde cero para PS5 y además PC. Esto último no es una sorpresa teniendo en cuenta que juegos de Sony como God of War, Horizon Zero Dawn y Spider-Man, también cuentan (y contarán) con presencia en PC.

The Last of Us Part I para PS5 y PC.

Troy Baker y Ashley Johnson, quienes dan su voz a Joel y Ellie en los juegos, participarán en la serie de acción real con cameos junto a Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie).

¿Cuándo sale el ‘remake’ de The Last of Us en PS5?

El ‘remake’ de The Last of Us o The Last of Us Part I para PS5 sale el próximo 2 de septiembre de 2022. No hay una fecha anunciada para PC.

Dos ediciones del juego estarán disponibles: estándar ($60 USD) y Firefly ($100USD). Aunque la diferencia entre ambas ediciones no se ha revelado, ambas incluirán el DLC Left Behind, una precuela que sigue a Ellie y su amiga en un viaje de autodescubrimiento y pérdida.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en una imagen de la serie The Last of Us para HBO.

El multijugador ‘online’ de The Last of Us

Otro de los anuncios de Naughty Dog tiene que ver con el próximo juego en el universo The Last of Us. Originalmente planeado como un componente multijugador para The Last of Us: Part II y posteriormente cortado, este será un multijugador en línea individual para el próximo año.

Multijugador en línea de The Last of Us para 2023.

El juego ha estado en desarrollo por dos años e incluye nuevos personajes, varios de ellos personalizables debido a su naturaleza ‘online’ competitiva. Al estilo del primer multijugador en PS3, los jugadores se unirán a facciones y lucharán por la supervivencia entre cuarteles de violentos humanos e infectados.

En la primera imagen revelada de arte conceptual se aprecia una inspiración en San Francisco. Si el título ‘online’ visitará otras ciudades de Estados Unidos –o el mundo– está por definirse. Debemos esperar a 2023 para conocer más detalles.

Fuente: Naughty Dog Twitter