Remakes de los clásicos Myst y Riven confirmados para consolas PS5, PS VR2 y Xbox Series X/S

El estudio desarrollador Cyan lanza el ‘remake’ de Myst (2020) y el ‘remake’ de Riven (2024) para PlayStation 5 (PS5) con soporte para PS VR2, el 19 de mayo a $35 USD cada uno en la PS Store. El ‘remake’ de Riven también estará disponible el mismo día para Xbox Series X/S y PC a través de Microsoft Store. Myst se lanzó inicialmente para Quest el 10 de diciembre del 2020, seguido de Xbox Series X/S, Xbox One y PC a través de Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store el 26 de agosto del 2025.

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Riven se lanzó inicialmente para PC a través de Steam y GOG, Mac a través de Mac App Store y realidad virtual a través de Quest 2 y Quest 3 el 25 de junio del 2024.

Tanto Myst como Riven son compatibles con pantalla plana (2D) y PlayStation VR2 desde su lanzamiento. «Aplicamos algunas de las lecciones aprendidas con el lanzamiento de Firmament, un título anterior nuestro para PlayStation 5 (que también era compatible con 2D y RV), para mejorar cada estilo de juego en cuanto a interacciones, fidelidad gráfica, resolución de renderizado base, rendimiento y más. A su vez, algunas de las lecciones aprendidas de estos nuevos lanzamientos ya se han incorporado a Firmament«, señalan los desarrolladores.

Myst y Riven también son compatibles con el trazado de rayos mediante la visualización de reflejos con trazado de rayos (limitado al modo de pantalla plana). Cuando las reflexiones con trazado de rayos están activadas, la velocidad de fotogramas se limita a 30 fotogramas por segundo para lograr una experiencia de juego más fluida, aunque se dedica más tiempo al procesamiento.

Cuando las reflexiones con trazado de rayos están desactivadas, la velocidad de fotogramas de cada juego aumenta a 60 fotogramas por segundo. Los jugadores pueden activar las reflexiones con trazado de rayos desactivando la casilla ‘Modo de rendimiento’ en el menú de configuración de pantalla de cada juego. Esto también modificará sutilmente la resolución base de renderizado para optimizar el rendimiento gráfico.

Myst y Riven son títulos oficialmente optimizados para PlayStation 5 Pro. Esto implica varias ventajas: la primera es una mayor fidelidad gráfica en el modo de pantalla plana de cada juego en PlayStation 5 Pro, incluyendo una mejor distancia de visión, vegetación, texturas, posprocesamiento y sombreado. En segundo lugar, los jugadores de realidad virtual en PlayStation 5 Pro disfrutarán de una mejor resolución base de renderizado en ambos juegos. En el modo de pantalla plana de Riven, activar la casilla ‘Modo de rendimiento’ también otorgará una mejor resolución base de renderizado.

Los juegos aprovechan las implementaciones optimizadas de TSR de Unreal Engine, lo que permite usar el escalado tanto en PlayStation 5 Pro como en PlayStation 5 estándar para obtener mejores opciones gráficas.