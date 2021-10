Otra remasterización de la trilogía BioShock podría estar en camino

En 2016, 2K Games lanzó BioShock: The Collection. Como sugiere su nombre, esta es una compilación remasterizada de todas las entregas de la franquicia y sus respectivos DLC. Sin embargo, un reciente rumor sugiere que 2K Games se estaría preparando para relanzar nuevamente esta triada de títulos para que aprovechen los últimos avances tecnológicos.

El pasado fin de semana, usuarios de reddit evidenciaron que las bases de datos en Steam de BioShock, BioShock 2 y BioShock Infinite fueron actualizadas. Esto de por sí no es evidencia, pero adquiere más relevancia al tener en cuenta las filtraciones de GeForce NOW. Esto se debe a que remasterizaciones de los mencionados títulos están listadas en la filtración.

Si bien NVIDIA admitió la veracidad de la lista, aclaró que varios de los títulos en esta son especulativos y/o fueron utilizados para pruebas internas. No obstante, varios títulos en la lista —tales como Destroy All Humans! 2: Reprobed— resultaron ser verídicos. Por supuesto, esto no es evidencia definitiva de que las remasterizaciones de BioShock sean una realidad.

¿Cuándo sería la fecha de lanzamiento de la supuesta remasterización de la trilogía BioShock?

La supuesta remasterización de la trilogía BioShock todavía no tiene fecha de lanzamiento.

¿A qué plataformas llegaría?

En un principio, estas remasterizaciones de BioShock llegarían a Steam. Sin embargo, no se descarta que lleguen a consolas de novena generación: PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

¿De qué trata BioShock?

Como se ha mencionado, la franquicia está compuesta por tres juegos. BioShock (2007) y BioShock 2 (2010) se desarrollan en los años sesenta en la ciudad submarina de Rapture. Aunque BioShock Infinite (2013) se desarrolla en el mismo universo que los primeros juegos y se conecta con estos a través de la expansión Burial at Sea, este título se ambienta en 1912 en la ciudad flotante de Columbia. Cada entrega trata sus propias temáticas filosóficas, pero sus historias giran alrededor del colapso de las respectivas sociedades en las que se ambientan.

