Rematch – Reseña (PC)

El estudio Sloclap, conocido por sus juegos de artes marciales Absolver y Sifu, ha incursionado en el género deportivo con su más reciente lanzamiento, Rematch. Este título multijugador de fútbol ha generado interés por su propuesta. Ya que, el enfoque en el juego de Sloclap es en controlar a un solo jugador y coordinar las jugadas con los demás miembros del equipo. Así que en nuestra reseña de Rematch, les contaremos si la propuesta de Sloclap logra llenar los espacios que los juegos tradicionales del deporte rey no.

A simple vista, Rematch se presenta como una alternativa a las ya clásicas entregas anuales de fútbol como EA Sports FC —o las ahora actualizaciones anuales de eFootball de Konami—. El principal atractivo de Rematch es sin lugar a duda su estilo de juego desenfadado y se podría decir que en cierta manera similar a lo que Rocket League ha logrado con los vehículos. En este juego, cada participante controla a un único jugador en una cancha cerrada, donde el balón rebota. Evitando de esta manera cualquier tipo de interrupción que no sea producto de un gol o el final del partido. Los encuentros duran seis minutos y pueden ser disputados por equipos de tres, cuatro o cinco jugadores.

La jugabilidad es la estrella del partido

En Rematch tampoco existen los arbitros ni las faltas.

Al principio, controlar a nuestro personaje de Rematch puede parecer complejo. Esto debido a quela dirección de los disparos se maneja con el stick derecho (o el mouse en PC), mientras que la dirección de los pases y los tiros se ajustan con el stick izquierdo —encargado también de controlar el movimiento de nuestro personaje—. A pesar de su naturaleza arcade, en Rematch se hacen saltos de gran altura y los movimientos se mantienen dentro de los límites de la realidad. Las tácticas futbolísticas convencionales, como pases o cambios de frente, son la base para los ataques a la portería. Adicionalmente, la movilidad y la ejecución constante de movimientos evasivos es donde reside la complejidad de la jugabilidad del título.

El elemento que más aleja a Rematch de otros juegos del género es el tratamiento del balón como un objeto independiente. Como en este título el balón no se adhiere de manera automática al personaje, el juego incorpora una notificación en forma de “diamante”. Este resalta el balón cuando es posible interceptarlo. Gracias a esto, podemos ejecutar pases precisos —a zonas vacías de la cancha o a los pies de nuestros compañeros— con gran precisión. Además, gracias a las ayudas en pantalla se puede mantener una sinergia con los demás integrantes del equipo.

La comunicación fluida entre los compañeros de equipo es fundamental para la victoria en Rematch.

Los modelos de los personajes mantienen la línea gráfica de trabajos anteriores de Sloclap per recuerdan más a los de Absolver.

Rematch se centra en la experiencia multijugador en línea. Sin embargo, peca en omitir opciones de juego local. El título se lanzó con tres modos de juego principales: 3v3, 4v4 y 5v5, siendo este último el formato elegido para el modo competitivo de Rematch. Cabe resaltar que debido a la naturaleza de Remtach cada uno de estos modos resalta un aspecto de la jugabilidad.

El modo 3v3 es adecuado para practicar habilidades y regates, siendo más amplio y permisivo. El 4v4 incrementa el ritmo del juego, y el 5v5 se caracteriza por una mayor intensidad debido a la cantidad de jugadores y las acciones que cada uno ejerce en pantalla; ya sea atacando en bloque o defendiendo de manera táctica. En todos los modos, la posición inicial del jugador en el campo cambia después de cada gol, aunque los jugadores tienen la flexibilidad de moverse. El jugador más cercano a la portería al momento de un gol es automáticamente asignado al rol de portero. Además de esto, el juego cuenta con el clásico sistema de emparejamiento que evita que los jugadores inicien partidas competitivas a menos que alcancen un nivel, el quinto en el caso de Rematch.

Estilo Visual y Sonido

La música de Rematch se caracteriza por los sonidos de sintetizadores y ritmos electrónicos. Esto se adapta de forma adecuada al juego y el diseño futurista de sus niveles. Adicionalmente, el ritmo de la música se intensifica cuando el jugador tiene la posesión del balón y disminuye al momento del disparo, volviendo a subir tras un gol o una parada del portero, lo cual es un punto a favor a la hora de crear atmosfera, tensión y emoción al jugador. A pesar de la solidez de su jugabilidad, Rematch ha llegado con un contenido limitado al momento del lanzamiento, el cual se acentúa aún más por la falta de modos para un solo jugador.

Adicionalmente, en su estado actual a Rematch aún le falta contar con algunas mejoras de calidad de vida para el jugador. Por ejemplo, el control del balón es esencial en el juego, pero la ausencia de una opción para “reintentar” un ejercicio en el modo práctica, o la necesidad de volver al menú principal después de cada intento son un impedimento para querer mejorar en el control del balón. Además, la imposibilidad de solicitar una revancha inmediata con ambos equipos constituidos rompe totalmente con el ritmo o el momento del jugador. Cabe resaltar, que al pasar de los días algunas actualizaciones han corregido errores de conexión y sincronización. Sin embargo, este aspecto es inestable y se requiere su estabilidad para un correcto funcionamiento del crossplay que tampoco está disponible en el lanzamiento.

No estaría mal si fuera gratis

Además del pase de batalla, los jugadores de Rematch podrán comprar elementos cosmeticos alguno en colaboración con marcas o estrellas del fútbol mundial.

En términos de monetización, hay que recordar que Rematch no es un juego F2P, en Colombia el juego base —en Steam— tiene un valor de $70.000 COP. De todas maneras, el juego cuenta con una amplia gama de contenido cosmético, el cual se puede pagar con dinero real o con la moneda del juego. Esta última se obtiene de manera lenta. Esto es entendible para un juego con un modelo gratuito, pero Rematch es “premium” y su contenido para un jugador no compensa el precio pagado y ese sin sabor de no saber el sí, el juego funcionará por un tiempo limitado.

Rematch 7.5 Calificación general

