Remnant: From The Ashes, el ‘Dark Souls con rifles’, tendrá una edición física

En agosto de 2019, Gunfire Games —los mismos desarrolladores de Darksiders III— nos sorprendieron con el intrigante Remnant: From The Ashes. Este título tomó muchos elementos popularizados por los juegos ‘Souls’ de FromSoftware, pero mezclados con un nutrido arsenal de armas de fuego y escenarios generados aleatoriamente.

Remnant: From The Ashes se puso a la venta para PlayStation 4, Xbox One y PC, pero solo de forma digital. Afortunadamente, los amantes de los juegos ‘tangibles’ vamos a poder conseguir muy pronto una edición física. THQ Nordic ha anunciado que va a lanzar dicha versión en todo el mundo (excepto Asia) el 17 de marzo de 2020. Tendrá un costo de $39.99 dólares (aproximadamente 136.400 pesos colombianos).

La historia de Remnant: From The Ashes se desarrolla en un mundo posapocalíptico en el que el mundo ha sido invadido por extrañas criaturas llamadas ‘La Raíz’. Los restos de la humanidad han creado una tecnología que les permite crear portales a otras dimensiones. Ahora debemos explorar esos extraños lugares buscando recursos para sobrevivir e información sobre los misteriosos enemigos que enfrentamos.

Este es un juego que podemos disfrutar en multijugador junto a otras dos personas, algo que es necesario para superar algunos de sus retos más difíciles.

Via: Gematsu

Fuente: comunicado oficial de THQ Nordic