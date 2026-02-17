Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection: fecha de lanzamiento y juegos que tendrá la colección

Limited Run Games, en colaboración con el estudio de desarrollo Mighty Rabbit Studios, ha confirmado el lanzamiento de Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection. Este es un recopilatorio, que agrupa varios juegos basados en la popular serie de animación de los años 90.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento y contenido que tendrá la Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection?

La fecha de lanzamiento de la Ren & Stimpy Happy, Happy, Joy, Joy Collection está programada para el 20 de febrero para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC vía Steam. Esta colección está conformada por un total de cinco títulos que fueron lanzados originalmente entre 1992 y 1994 para sistemas portátiles de 8 bits y consolas de 16 bits. Los juegos incluidos en esta edición son:

The Ren and Stimpy Show: Space Cadet Adventures (Game Boy 1992)

(Game Boy 1992) The Ren and Stimpy Show: Veediots! (SNES / Game Boy 1993)

(SNES / Game Boy 1993) The Ren and Stimpy Show: Buckeroo$! (NES / SNES 1993)

(NES / SNES 1993) The Ren and Stimpy Show: Time Warp (SNES 1994)

(SNES 1994) The Ren and Stimpy Show: Fire Dogs (SNES 1994)

¿Qué contenidos podemos esperar?

La colección incorpora algunas herramientas de mejoras de calidad de vida sin dañar la preservación del material original. En primer lugar, se ha añadido la función de guardado en cualquier momento, que permite al usuario registrar su progreso de forma inmediata. Adicionalmente, el título incorpora la opción de rebobinado y un museo. Esta es una sección donde podremos ver material promocional o incluso las cajas de los juegos.

The Ren & Stimpy Show debutó en la cadena Nickelodeon el 11 de agosto de 1991 y finalizó su emisión original en 1996. Fue creada por el animador John Kricfalusi y desarrollada posteriormente por Bob Camp. La serie se caracterizó por un estilo de animación grotesco, humor negro y situaciones surrealistas que rompieron con los esquemas tradicionales de la televisión infantil de aquel entonces.